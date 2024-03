Abraham Siles, miembro suplente de la Junta Nacional de Justicia, envió un oficio al defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, en el que le comunica que no jurará como miembro titular de la JNJ, en reemplazo de Aldo Vásquez e Inés Tello.

El documento enviado por Siles indica que, debido a que “la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, (...) otorga una medida cautelar a favor de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez, miembros titulares de la JNJ”, la inhabilitación que el Congreso de la República les impuso queda suspendida.

En ese sentido, el abogado aseguró que respetará el fallo del Poder Judicial y no jurará como nuevo miembro. “Tratándose de un mandato judicial vinculante, y de efectos jurídicos inmediatos, no corresponde ya la juramentación a la que usted me convocó”, anunció.

Asimismo, Siles recalcó que el juramento no debe tomarlo el suplente ante el defensor del Pueblo “en su condición de presidente de la Comisión Especial encargada del concurso público de méritos para seleccionar a los integrantes de la JNJ”.

“Ello es así puesto que, de conformidad con la Constitución, la Comisión Especial sólo debe instalarse seis meses antes del vencimiento del mandato de los miembros de la JNJ y cesa con la juramentación de los elegidos”, aseguró el jurista.

