Esta tarde, Juan Carlos Portugal habló sobre la falta de comunicación de la presidenta Dina Boluarte con la prensa. A través de una entrevista con RPP, manifestó que un eventual diálogo se podría producir pronto.

“No hay silencio que dure 100 años ni Presidenta que lo resista, en algún momento (hablará) (...) El silencio de la presidenta no es perpetuo”, afirmó.

Cuando se le preguntó por qué no sale al frente, sostuvo: “Bueno, al menos envía un vocero (...) yo creo haber dicho mucho y es mejor tener un vocero legal que no tener respuesta y tener una ausencia de su defensa”.





Le pidió a Dina Boluarte que no declare

El letrado también informó que le ha pedido a la mandataria que no hable ante la Fiscalía si es que se vuelven a filtrar sus declaraciones a la prensa.

Sostuvo que la mandataria todavía no le dice si acatará o no su sugerencia.

“Ha habido una conversación que no necesariamente ha tenido eco como recomendación en la aceptación de la respuesta de mi clienta”, afirmó.

En otro momento, apuntó que “a mí, en particular, me interesa que el fiscal y que mi cliente respondan preguntas, no para la tribuna el aplausometro social”.





Denuncia hostilidad de la Fiscalía

Juan Carlos Portugal indicó que percibió hostilidad por parte de la Fiscalía durante la presentación de la presidenta de la República en la sede del Ministerio Público el último martes.

Ante la pregunta de cómo fue el ambiente que percibió en la diligencia, el abogado detalló: “No soy el dueño de la verdad, el dueño de la palabra, pero mi impresión subjetiva, que puede estar equivocada, fue un contexto bastante inusual y hostil en el sentido de que habían cuatro fiscales. Yo, en particular, durante la experiencia que tengo asumiendo la defensa de seres humanos investigados, no he visto una situación así”.

“Estaba el fiscal de la Nación, que me parece que por protocolo y diplomacia tenía que estar frente a la presidenta de la República. El trato fue en condición de presidenta investigada y no solo investigada y me parece que es una cordialidad y un acto de diplomacia y grandeza por parte de los fiscales. Pero al lado suyo estaba el fiscal, cuyo apellido no recuerdo, que estuvo en el allanamiento al domicilio de mi clienta”, remarcó.

Dijo que este fiscal no debía estar ahí porque “había un fiscal que redactaba y me parece que es un trabajo organizado, un fiscal que redacte, un fiscal que haga las preguntas y el doctor Villena que resolvía las objeciones cuando él no era quien conducía la dirección. El fiscal que formulaba las preguntas, como ha pasado en la declaración de los otros testigos como Mariano González y Colchado, él era el que formulaba las preguntas y resolvía las objeciones. Pero acá había en mi perspectiva dos fiscales que no necesariamente debieron estar presentes”.

Señaló que esta situación fue incómoda: “Como abogado, puede entenderse de una lectura que quizás quisieron incomodarnos, quizás el contexto era no necesariamente generar en ella una espontaneidad o una libertad o una tranquilidad”.

Añadió que hubo preguntas que no tenían “absolutamente nada que ver con el caso, como por ejemplo, preguntar por terceras personas que tampoco están como investigadas en el caso o preguntar sobre designaciones de ministros del Interior que no le corresponden a su gestión, como en el caso de Mariano González, que no tenían nada que ver. La única forma de poder entender esas preguntas era vinculando a Mariano González con la creación del caso del equipo policial y entender el contenido del mismo, que finalmente no necesariamente fueron las preguntas que se le formuló. Y por eso es que pese a que eran preguntas de contexto político”.

Consideró que la investigación se debe basar en dos líneas: encubrimiento personal y abuso de autoridad.





Le recomienda viajar a China pese a investigaciones

El abogado agregó que la mandataria debería viajar a China en visita oficial ya que no tiene ninguna restricción o impedimento para salir del país, aunque existan investigaciones en su contra.

“Sí le recomendaría hacerlo porque la presidenta tiene que gobernarnos, tiene que establecer negociaciones internacionales, tiene que establecer tratados bilaterales, tiene que hacer relaciones políticas, y muchas de estas actividades y viajes al extranjero tienen una inyección económica en el país”, detalló.





