El abogado de Alberto Fujimori, Elio Riera, indicó que la liberación del expresidente se debe realizar “inmediatamente”, tras la sentencia de hoy del Tribunal Constitucional (TC) que ordena su excarcelación, al ejecutar el indulto humanitario que le fue concedido en el año 2017.

“La liberación tiene que darse inmediatamente. El TC ha dejado en claro ello. Nos queda terminar con los trámites administrativos a efectos de que el señor expresidente pueda retornar a su hogar”, manifestó desde el penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido Fujimori por los casos Cantuta, Barrios Altos, entre otros.

En declaraciones a Latina TV, Riera agradeció a las personas que creyeron “en esta justa causa”, y mencionó que la sentencia que ordena la liberación de Fujimori “se logró con muchas oraciones y en base al esfuerzo de una familia muy unida”.

“Nos encontramos muy contentos y satisfechos con la justicia porque el día de hoy se ha hecho justicia”, prosiguió.

Sobre la resolución de la Corte IDH que antaño impidió la ejecución del indulto humanitario, el letrado sostuvo que existen “límites de convencionalidad” y que estos “no pueden traspasar la soberanía nacional”. “Nos encontramos ante un pronunciamiento del máximo intérprete de la Constitución, ratificado por dos conformaciones, ajustado a derecho, y corresponde ejecutarlo como tal”, manifestó.

Asimismo, dijo que “materialmente, el Ejecutivo no puede hacer eso (evitar la excarcelación de Fujimori) porque no puede someterse a una resolución. Sí a una sentencia, sí a un tratado, pero esa resolución de la Corte IDH como tal no es de obligatorio cumplimiento”.

