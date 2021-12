Luego de escuchar a adolescentes de Lima y Ucayali sobre el impacto que ha tenido la pandemia en sus vidas, la directora regional de UNICEF, Jean Gough, reiteró la necesidad del pronto retorno a las clases presenciales para asegurar aprendizajes, brindar protección y dar soporte emocional, y confirmó que a la fecha ya doce países de la región han abierto sus escuelas por completo.

Tras reunirse en Perú con diversos grupos de adolescentes, la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Jean Gough, instó a los chicos y chicas de la región a movilizarse para lograr que sus voces sean escuchadas por quienes toman las decisiones en sus países.

“Al inicio de la pandemia todos estaban muy preocupados por la salud y la vida de los adultos y adultos mayores. Se prestó poca atención al impacto que la COVID-19 tenía en la vida de los niños, niñas y adolescentes. Veintiún meses después sabemos que la COVID-19 es la peor crisis para la infancia a la que se ha enfrentado UNICEF en sus 75 años de historia. América Latina y el Caribe ha sido la región más golpeada y los chicos y chicas están entre los más afectados”, indicó.

Al referirse a la situación de la niñez migrante, comentó que como en otros países de la región la vulnerabilidad de los 200 mil niños venezolanos en Perú aumentó considerablemente a partir de la pandemia. “La irregularidad migratoria ha potenciado los factores de riesgo y de desprotección que incluyen violencia intrafamiliar, sexual y psicológica, exposición al trabajo infantil, explotación sexual, separación familiar y abandono. Por eso, desde UNICEF, saludamos el esfuerzo peruano de regularización del estatus migratorio de la niñez y adolescencia venezolanas realizados en los últimos meses”, señaló.

UNICEF pidió a Perú no retroceder en su decisión de retomar las clases presenciales en marzo.

La directora regional también resaltó la necesidad de fortalecer los servicios especializados en salud adolescente y su articulación con las escuelas. “En Ucayali los adolescentes me han contado que durante la pandemia más compañeras de clase han salido embrazadas, y se me ha partido el corazón al escucharlo, porque es una realidad que se repite en los lugares más vulnerables de la región. Muchos de estos embarazos son producto de violencia sexual que se da al interior de las familias y muchos de esos abusos exponen a las niñas al VIH Sida, pero en medio de ello me ha dado esperanza el que los compañeros de clase y profesores apoyen a las chicas para que no abandonen sus estudios”, comentó.

NUEVO CICLO DE COOPERACION

Durante su estadía en Perú mantuvo reuniones con la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez; la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Anahí Durand; el ministro de Relaciones Exteriores, Óscar Maurtua; el viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación, Roy Palacios; y la Superintendente Nacional de Migraciones, Martha Silvestre.

Jean Gough reconoció los esfuerzos del país por garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en el contexto de pandemia y saludó el compromiso del Ejecutivo de abrir todas las escuelas en marzo de 2022 y pidió a las autoridades no retroceder en esta decisión.

También destacó el interés peruano por fortalecer los sistemas de protección de la infancia, y reiteró el apoyo de UNICEF al país al anunciar que en el 2022 se inicia un nuevo programa de cooperación.

La visita a Perú de la directora regional de UNICEF concluyó con el Concierto Navideño ¡Presente!, ofrecido por los coros de niños y jóvenes de Sinfonía por el Perú, organización dirigida por el tenor Juan Diego Flórez. El evento artístico estuvo dedicado a celebrar los 75 años de UNICEF y promover el retorno a clases presenciales.

“Para tener un futuro tenemos que estar presentes. Esta Navidad solo pedimos volver al colegio” fue el mensaje con el que los chicos y chicas de Sinfonía por el Perú cerraron el concierto que se puso fin a la visita oficial de la directora regional de UNICEF.

