El Juzgado Penal Colegiado Conformado de la Corte de Ucayali condenó a 20 años de prisión a Víctor Hugo Magipo Tamani, por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual, en agravio de la menor de iniciales J.K.F.J, de 15 años.

Durante el 2019 y el 2020, el sentenciado vivía con la mamá de la víctima y la agraviada, en el distrito de San Juan de Lurigancho, Lima. Un día la menor le contó a su progenitora que, desde que tenía 12 años (2020), “su padrastro se aprovechaba para tocarle sus partes íntimas”, según consta en la acusación fiscal presentada por la Primera Fiscalía Penal de coronel Portillo.

Tras lo contado por la adolescente, su madre decide separarse de Víctor Magipo. Dos años después (2022), viaja con su hija a Pucallpa. A esta ciudad, el condenado también se trasladó con la intención de retomar su relación. De esta forma, al poco tiempo volvieron a convivir.

La víctima contó que, desde el inicio de la convivencia de su mamá, su padrastro aprovechaba que estaba sola para abusar de ella. En abril de 2022, la adolescente sufrió una quemadura en el restaurante donde trabajaba. Su abuela materna, junto a una tía, vinieron de Lima para cuidarla.

La abuela declaró que su nieta le dijo: “mamita, no me dejes, llévame contigo. Si tú no me llevas, me voy a ir y nunca sabrás de mí, voy a desaparecer para siempre”. Fue entonces que la abuela se la llevó a la capital, ya que la agraviada no se encontraba estudiando.

Al poco tiempo, en enero de 2023, la víctima, que ya tenía 15 años, presentó fuertes cólicos. Tras ser llevada a una clínica, los exámenes médicos practicados arrojaron que se encontraba embarazada. Tenía 34 semanas y estaba entrando en labor de parto. El examen psicológico practicado concluyó que tenía afectación emocional compatible a un evento negativo de tipo sexual.





La condena





El Juzgado Penal Colegiado Conformado de la Corte de Ucayali integrado por la magistrada Ana Karina Bedoya Maque (presidente), Delina Carmen Salazar Paz (directora de debates) y Omar Magno García Zavaleta (integrante) además dispuso el pago de una reparación civil de S/ 5 000 en favor de la menor agraviada.

Igualmente ordenó se realice un tratamiento terapéutico a favor del sentenciado, previo examen médico psicológico de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 178-A del Código Penal.

Cabe indicar que, durante el 2023, la Corte Superior de Justicia de Ucayali judicializó 1 696 casos de violación. De esta cifra, el 76 % de víctimas fueron niños, niñas y adolescentes (1 298 casos).





