Después de más de 22 días desde que se reportara su desaparición, hoy se encontró el cuerpo del líder indígena cacataibo Mariano Isacama Feliciano cerca del río Yurac, en Aguaytía, distrito de Padre Abad, en la región Ucayali.

“Nosotros hicimos las denuncias a nivel local, regional, nacional, para que las instituciones nos ayuden a la búsqueda de Mariano. Pero lamentablemente la policía y la fiscalía poco o nada le interesó la búsqueda”, declaró Herlín Odicio, vicepresidente de la Organización Regional AIDESEP Ucayali-ORAU, según reporta el Centro Amazónico.

URGENTE 🔴 Después de más de 22 días desde que se reportara su desaparición, hoy se encontró el cuerpo del líder indígena cacataibo Mariano Isacama Feliciano cerca del río Yurac, en Aguaytía, distrito de Padre Abad, en la región Ucayali 🧵. pic.twitter.com/wP45wguQoA — CentroAmazónicoPerú (@CaaapPeru) July 14, 2024

El representante de ORAU declaró que aunque la Guardia Indígena Cacataibo continuaba con la búsqueda de Isacama en Aguaytía, fue encontrado por un civil, e identificado por su vestimenta. Se presume que el crimen ocurrió hace diez días.

El Centro Amazónico se pronunció: “Lamentamos profundamente la pérdida del líder cacataibo. Enviamos nuestras condolencias a su familia y al movimiento indígena. Asimismo, exigimos una investigación urgente y exhaustiva para obtener justicia”.

Iascama, conocido popularmente como ‘Perú’, ocupaba el cargo de primer vocal de la Comunidad Nativa Puerto Azul y era parte del equipo técnico de Fenacoka. Además, trabajaba como enlace indígena en la Dirección Regional de Pueblos Indígenas del Ministerio de Salud. Tenía 35 años.

🚨#URGENTE El cuerpo del líder kakataibo Mariano Isacama, desaparecido hace más de 20 días, fue hallado sin vida este 14 de julio en Yurac (Aguaytía), confirmó a Servindi el presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), Marcelo Odicio. pic.twitter.com/s1f9w4fBik — Servindi (@Servindi) July 14, 2024

La Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) emitió un comunicado oficial denunciando la desaparición y exigiendo a la Policía Nacional intensificar la búsqueda e investigación.

En el documento, la federación reveló que el dirigente había reportado amenazas previas a través de mensajes anónimos en WhatsApp, generando gran preocupación entre su familia y comunidad.

¿QUIÉN LO MATÓ?

El pronunciamiento señala que el pueblo Kakataibo ha estado bajo constantes amenazas los últimos cuatro años. Y, a pesar de contar con protección especial del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos del Ministerio de Justicia, han ocurrido cinco asesinatos impunes de líderes indígenas desde 2020.

Se presume que fue asesinado por narcotraficantes.

A través del portal de noticias intercultural Servindi, la Fenacoka expresó su profundo pesar y reiteró la demanda de mayor seguridad para los líderes indígenas en la región amazónica.

“Exigimos justicia por Mariano. No ha muerto naturalmente, sospechamos que ha sido asesinado. Esto no debe seguir así. No es normal que asesinen a nuestros líderes, el Estado tiene que reaccionar y cumplir con su trabajo”, declaró Odicio, tras insistir en una investigación exhaustiva y con celeridad para esclarecer las circunstancias de la muerte del líder.

Sus familiares y otros dirigentes comunales habían denunciado que Isacama recibía amenazas desde el año pasado, debido a su lucha contra la invasión de traficantes de cocaína en los territorios del pueblo indígena Kakataibo.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR