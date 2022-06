Para Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas el gobierno de Pedro Castillo no les ha dado una solución a sus demandas y por eso se irán a una paralización indefinida.

“Vamos a pasar a una paralización indefinida y de acuerdo a lo que hemos acordado con nuestras bases, es que mientras no se firme el decreto supremo o el Congreso no nos dé la ley no se va a poder levantar el paro porque estamos en una posición de quiebra”, indicó.

Las principales demandas de los transportistas de carga pesada son: regular el precio del combustible, los peajes , etc.

“Nos han negado todo por eso hemos lanzado nuestra protesta inminente porque no podemos esperar. Hemos venido esperando tres meses. A las amas de casa que nos perdonen, pero la solución pasa también por nosotros. Si nos solucionan el problema, se soluciona el abastecimiento de productos. Porque los transportistas comerciantes han subido el precio de los productos. La única forma es arreglar las políticas de Transporte. Si el Ejecutivo y el Legislativo no se ponen de acuerdo pasaremos una situación como las Bambas”, advirtió.

VIDEO RECOMENDADO:

Liz Benavides, nueva fiscal de la Nación, elegida ayer por unanimidad, tendrá que encargarse de las pesquisas contra el mandatario Pedro Castillo. Además, paro de transportistas sería indefinido conversamos con Javier Marchese presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada. También, Minedu busca favorecer a profesores de la Fenatep. Y, subasta de nobel ruso rompe récords.