Para Javier Marchese, presidente del gremio de la Unión Nacional de Transportistas del Perú, el gobierno de Dina Boluarte debe solucionar los bloqueos de carreteras que han traído innumerables pérdidas a nivel nacional.

“Seguimos abandonados en los puntos de bloqueos porque no hay presencia de la autoridad ni del Estado. Estamos a merced de los delincuentes que nos cobran cupos a cambio de no rompernos la luna y robar nuestra carga. Nuestros conductores han consumido su caja chica de peajes y tiene que continuar no hay formas de llevarles dinero, es complicado. Le pedimos al gobierno una solución”, indicó.

En otro momento precisó que existen 10 mil camiones varados a nivel nacional.

“Alrededor de 10 mil camiones están paralizados y ya no quieren volver a salir ante esta incertidumbre, están transportando productos perecibles, productos refrigerados, insumos de industrias. Las cargas perecibles ya se perdieron, no nos pagan los fletes y encima tenemos que deshacernos de la mercadería en mal estado. En el caso de los refrigerados ya se acabó el combustible para mantener la mercadería refrigerada y se está perdiendo, ya no se puede sostener el frío”, añadió.