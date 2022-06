El sur del país tuvo dos movimientos fuertes telúricos , primero el sismo de 6.9 grados en Melgar (Puno) y el sismo de 5.3 grados en Ica. Estos eventos de la naturaleza ponen nuevamente en agenda la importancia de tener nuestras viviendas protegidas. Ante ello, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros ( APESEG ) recuerda a la ciudadanía que el número de viviendas que están protegidas es bajo.

De los ocho millones de viviendas que existen en el país, solo 3.3% (alrededor de 300,000) están protegidas con un seguro, asimismo, de ese número, el 80% es porque están pagando un crédito hipotecario y es una exigencia de la entidad financiera contar con este.

Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de APESEG, comenta que “es importante proteger nuestros hogares, pero no solamente ante sismos, sino también contra cualquier imprevisto como incendios, inundaciones, robos, etc. Para millones de peruanos adquirir o construir su vivienda ha significado privarse de varias cosas, pero a pesar de ello no aseguran su bien, ya que creen que es un gasto cuando en realidad es una protección para su inversión”.

¿Qué tipos de cobertura tiene un seguro para el hogar?

Las cuatro coberturas que todo seguro de hogar te ofrecerá

Contra incendios y daños por fuego

Contra daños por agua

Contra robo, lo que incluye la reparación de puertas o ventanas forzadas

Contra terremoto, maremoto u otras catástrofes

¿Cómo activar tu seguro si tu vivienda sufre daños durante un sismo? Primero, ponte a buen recaudo tras el sismo, de ser necesario evacúa la propiedad si ves daños estructurales. Cuando estés a salvo, comunícate con tu aseguradora.

Una vez que puedas ingresar nuevamente a tu inmueble, documenta (toma fotos) los daños que ha sufrido tu propiedad. Asimismo, realiza una lista detallada de los daños sufridos y las pérdidas.

Presupuesta los costos de reparación que necesitará tu inmueble, con todos estos documentos, un ajustador de seguros autorizado por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) evaluará tu caso y determinará la indemnización correspondiente que tu aseguradora deberá asumir.

¿Cuánto cuesta un seguro de hogar? Se estima que el costo de la prima está entre el 0.2% y 0.3% del valor de la vivienda. Por ejemplo, si una vivienda tiene un valor de S/200.000, el costo anual del seguro ascendería a 400 soles, es decir, alrededor de 33 soles mensuales, casi un poco más de un sol diario.

VIDEO RECOMENDADO

Encuesta Datum señala que el 74% piensa que las decisiones del gobierno de PEDRO CASTILLO tienen un impacto negativo. Analizamos estas cifras con la gerente general de DATUM, Urpi Torrado. También, Encuesta de IPSOS confirma desaprobación de Pedro Castillo en todos los sectores. Habló desde la clandestinidad, el sobrino de Pedro Castillo, Fray Vásquez Castillo, en audiencia por pedido de prisión preventiva. Congresista de Fuerza Popular comparte en Tik Tok video bailando dentro del Parlamento. Y, Shanghái empieza a suavizar el confinamiento contra el COVID-19.