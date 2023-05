La junta general de propietarios y la junta directiva son un equipo participativo que representa los intereses de todos los propietarios en temas relacionados con la gestión, mantenimiento y convivencia en la comunidad.

Comprar un departamento en un edificio o condominio no solo se trata de adquirir el inmueble, sino de asumir responsabilidades relacionadas a tomar decisiones en conjunto para contribuir a la convivencia. A continuación, presentamos la importancia de la junta de propietarios resumida en 7 puntos, gracias a Besco inmobiliaria.

1. Democracia y participación

La junta de propietarios es responsable de tomar decisiones importantes, tales como la aprobación del presupuesto anual, elegir los proveedores que ejecutarán los mantenimientos y, cuando la coyuntura lo amerite, cambiar las normas de convivencia.

Estas decisiones afectarán positiva o negativamente a todos los vecinos, por lo que es fundamental que se tomen de manera conjunta, organizada y democrática.

2. Mantenimiento

Es deber de la junta gestionar la limpieza de las áreas comunes. No obstante, no deben dejar de lado el mantenimiento, lo cual implica equipos sofisticados y complejos como las bombas de agua potable, bombas de agua contra incendios, los tableros eléctricos, ascensores, etc.

Las especificaciones técnicas de cada equipo determinarán el plazo en que deben recibir mantenimiento preventivo.

3. Solución de conflictos

En toda interacción humana hay conflictos y los condominios o edificios no son la excepción. La forma en que gestionemos los conflictos determinará si es que estos se convierten en un problema o en una oportunidad de mejora, en la que todos los involucrados sean atendidos y el resultado de la resolución del conflicto sea justa y cooperativa.

4. Fiscalización

La junta de propietarios es responsable de supervisar y controlar el trabajo del administrador y otros proveedores de servicios contratados. Así, se aseguran de que el dinero del condominio se esté utilizando de manera adecuada y en beneficio de todos los propietarios.

5. Control de la morosidad

Mantener en óptimas condiciones las instalaciones requiere de compromiso y responsabilidad de los propietarios con el pago de sus cuotas de mantenimiento.

Es necesario tener un registro claro de las cuentas por cobrar y tomar las acciones necesarias para que los porcentajes de morosidad no lleguen a perjudicar el pago de servicios básicos como agua, luz, administración, seguridad o mantenimiento de equipos importantes.

6. Seguridad y primeros auxilios

Todos los propietarios deben conocer los lineamientos básicos de la forma de reaccionar ante una emergencia. Así también, la junta de propietarios puede organizar y establecer un grupo de brigadistas para coordinar y organizar a los vecinos en caso de un sismo u otra situación de emergencia.

7. Acciones de impacto social

La comunidad puede expresar su solidaridad ayudando a alguna familia que se encuentre pasando por un momento difícil o a algunas instituciones que requiera algún tipo de apoyo o donación.

La gran cantidad de vecinos puede optar por efectuar compras conjuntas obteniendo mejores precios (economía de escala). Aquellos condominios grandes pueden destinar un área común y un día específico para realizar actividades de integración, ferias de emprendimiento y campañas de reciclaje.





