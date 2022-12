Tener una propiedad ya sea por el trabajo duro de una persona o por haber heredado un inmueble, es un respaldo económico y hasta podría ser una inversión para el futuro.

Muchas de las personas se habrán preguntado ¿Cómo puedo vender mi propiedad?, y ante esa pregunta Víctor Mendoza de Exclusividad Inmobiliaria nos cuenta cuáles son los tres errores más frecuentes cuando se trata de vender una inmueble:

1. Disponer de varios broker o agentes inmobiliarios: lo que conlleva que estos no realicen una inversión real para la propiedad, por ende, no habría gestión alguna. Habiendo una exclusividad ya contratada, esto implicaría que realmente se gestione el inmueble, invirtiendo recursos de la misma inmobiliaria con el objetivo de tener una operación de éxito de venta o alquiler en el menor tiempo posible. Un único bróker o agente, podrá trabajar con diversos colegas, siendo único conducto de la venta o alquiler.

2. Elegir el precio de forma inadecuada y no basándose en un informe técnico de un perito tasador. Aquí algunos ejemplos:

Elegir el precio en base al número de herederos: A veces la cantidad de herederos es numerosa y ello hace que, al momento de poner un precio de venta para un inmueble, el monto salga sobrevalorado por las expectativas individuales de cada heredero.

Establecer un precio sin necesidad de vender la propiedad: Al momento de vender una propiedad se debe tener en claro que exista una necesidad (vender a un precio justo y acorde al mercado) y no confundirlo con urgencia (vender a un precio de ocasión por debajo de mercado) para cumplir dicho fin (muchas veces ocurre que el propietario se arrepiente antes de firmar la venta por no tener una verdadera necesidad y ello afecta al mercado inmobiliario por una especulación de precios no reales afectando a las personas que sí tienen necesidad de vender e inversionistas que sí desean comprar).

Establecer un precio en base al precio de venta del inmueble vecino: Averiguar a cuánto vende tu vecino su inmueble y luego poner el mismo precio o incrementarlo un poco más, en la actualidad ya no ofrece resultados confiables. La información que se puede obtener de vecinos o conocidos muchas veces son imprecisas ya que algunos solo están especulando para saber si su precio es aceptable.

3. No tener un proceso de venta. Para vender un activo de alto valor como lo es una propiedad o inmueble se debe establecer un proceso adecuado de venta el cual consiste primero: en realizar el estudio de títulos del inmueble, segundo: tasar el inmueble, tercero: establecer el precio adecuado al sector donde va dirigido el inmueble, cuarto: crear un presupuesto de inversión para el saneamiento y quinto: establecer una estrategia de negociación y condiciones para el momento del cierre.

Sobre este último criterio, Mendoza comenta que muchos propietarios obvian este punto porque involucra una inversión de dinero y a veces no cuentan con dicha liquidez o simplemente no están dispuestos a hacerlo. Exclusividad Inmobiliaria informó que ofrece un asesor gratuito a las personas que deseen vender sus inmuebles.

VIDEO RECOMENDADO: