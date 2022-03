La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jerí Ramón, fue contundente al reafirmar que el único examen que quedó anulado debido a la filtración de la prueba de conocimientos es el correspondiente a la Escuela Profesional de Medicina Humana.

En este sentido, rechazó que exista una campaña de desinformación que solo confunde a la opinión pública, principalmente a los postulantes y padres de familia, y ratificó que la fecha para rendir el examen será el próximo 02 de abril, medida que se adoptó en salvaguarda del prestigio de esa casa de estudios superiores.

“Por tanto, se les da la bienvenida a todos los ingresantes que han dado su examen en forma normal y en la fecha programada”, indicó la máxima autoridad sanmarquina.

Como se recuerda, se había anunciado la suspensión de todo el proceso ante la filtración de la prueba tomada el último fin de semana. Sin embargo, solo un grupo de postulantes rendirá nuevamente el examen.

Cabe indicar, que los postulantes no pagarán absolutamente nada por participar en el nuevo proceso evaluación para acceder a una vacante en la Escuela Profesional de Medicina Humana de San Marcos.

¿Qué paso con el examen de admisión de San Marcos?

El 19 de marzo, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, informó que se decidió anular el proceso de admisión 2022-II, tras la filtración de la prueba de conocimientos exigida para ingresar a esta casa de estudios.

“Ante la ausencia de la fiscal de prevención del delito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen”, indicó Jeri Ramón.

Agregó que el pago (por concepto de derecho al examen) de los postulantes quedó asegurado y se programará para una nueva fecha el examen, tomando todas las prevenciones habidas y por haber.

“Pedimos la comprensión de los padres de familia. No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, señaló.

