La Superintendencia Nacional de Educación Superior (Sunedu) solicitó formalmente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que le informe sobre las presuntas irregularidades registradas en su reciente proceso de admisión, tras una decisión inicial de suspender todo el proceso y una posterior validación de los resultados de las pruebas del 12 y 13 de marzo.

Mediante un oficio, la Sunedu ha solicitado que la UNMSM presente la siguiente información:

Indicar si habría declarado la nulidad del proceso de admisión. De ser el caso, precisar sobre qué extremos recaería dicha nulidad.

Remitir la resolución o acto formal emitido que sustenta la decisión vinculada con lo informado en el comunicado del 21 de marzo de 2022.

Informar quiénes son las autoridades responsables de garantizar que en el proceso del examen de admisión no se presenten irregularidades, así como presentar la normativa interna que establezca dichas competencias.

Indicar las medidas que adoptará respecto a los postulantes e ingresantes que habrían realizado presuntos actos irregulares durante el examen de admisión; así como las medidas respecto de los demás postulantes e ingresantes. Indicar las autoridades de gobierno competentes para la adopción de dichas medidas y remitir la normativa correspondiente.

Desde Sunedu se indicó que este pedido de información, formulado luego de tomar conocimiento del comunicado emitido el 21 de marzo del 2022 por la UNMSM, es complementario a un pedido anterior, de fecha 15 de marzo, en el que la entidad solicitó a la Universidad San Marcos lo siguiente:

Remitir la resolución que aprobó y autorizó la convocatoria del examen de admisión; así como, la normativa que reguló dicho proceso.

Informar las medidas adoptadas para garantizar que en el proceso de examen de admisión se eviten casos de publicaciones, fraude y plagio por parte de los postulantes.

Informar los mecanismos implementados para garantizar la transparencia del examen de admisión y la seguridad e inalterabilidad de las bases de datos con las respuestas y puntajes de los postulantes.

Informar qué autoridades o instituciones externas a la universidad participaron como veedores del examen de admisión.

Informar qué medidas inmediatas se adoptaron con relación a los incidentes que se habrían presentado durante el desarrollo del examen de admisión.

Indicar las medidas que adoptará la universidad para investigar las presuntas irregularidades.

“Es importante recordar que las acciones de supervisión de Sunedu en materia de admisión se desarrollan en el marco de lo establecido en el artículo 98 de la Ley Universitaria. Es decir, para verificar, entre otros aspectos, que los procesos de admisión se realicen por concurso público y mediante exámenes de conocimientos”, precisó Sunedu en una nota de prensa.

Asimismo, la referida norma determina que el ingreso es por orden de mérito de los postulantes que alcanzan plazas vacantes y que el estatuto de cada universidad establece las modalidades y reglas que rigen el proceso ordinario de admisión.

“Sunedu puede supervisar que los órganos de gobierno de las universidades ejerzan sus funciones dentro de las competencias que la Ley Universitaria tiene prevista. Sin embargo, no puede declarar la nulidad de las decisiones que adoptan las universidades en el marco de su autonomía”, acotó la institución.

La universidad deberá atender los pedidos de información en 5 y 10 días hábiles, respectivamente.

Consejo Universitario acordó validar resultados

La UNMSM , a través de una sesión extraordinaria de su Consejo Universitario, aprobó validar los resultados de los exámenes de admisión 2022-2 realizados el sábado 12 y domingo 13 de marzo, pese a la suspensión de todo el proceso.

“(Se acordó) validar los resultados del examen del día 12 de marzo correspondiente al área de Ciencias de la Salud, a excepción de la Escuela Profesional de Medicina Humana”, expresó la UNMSM en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

“Dar por válido los resultados del examen de admisión de las áreas académicas de Ciencias Básicas y Ciencias Económicas y de la Gestión, efectuado el 13 de marzo”, agregó la Universidad San Marcos.

🔵 #COMUNICADO | El Consejo Universitario de la @UNMSM_, en sesión extraordinaria de hoy 21 de marzo, acordó lo siguiente. pic.twitter.com/9Rc642zb80 — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) March 22, 2022

¿Qué paso con el examen de admisión de San Marcos?

El 19 de marzo, la rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Jeri Ramón Ruffner, informó que se decidió anular el proceso de admisión 2022-II, tras la filtración de la prueba de conocimientos exigida para ingresar a esta casa de estudios.

“Ante la ausencia de la fiscal de prevención del delito, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se ve en la necesidad de declarar la nulidad de todo el proceso de admisión 2022-II por haberse filtrado la prueba en horas de desarrollo de este examen”, indicó Jeri Ramón.

Agregó que el pago (por concepto de derecho al examen) de los postulantes quedó asegurado y se programará para una nueva fecha el examen, tomando todas las prevenciones habidas y por haber.

“Pedimos la comprensión de los padres de familia. No podemos permitir el ingreso de alumnos comprando pruebas y que no se hayan dedicado a estudiar. San Marcos es competencia, San Marcos no puede darse el lujo de recibir negociantes dentro de nuestra querida alma mater”, señaló.

