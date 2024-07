La inseguridad va en aumento. Brayam Kamus, cantante de cumbia conocido como el ‘Principito de la Cumbia’, ha denunciado recibir amenazas de muerte por parte de extorsionadores que le exigen un pago de 50 mil soles para dejarlo trabajar.

Según Kamus, estas amenazas han aumentado desde que su banda musical comenzó a ganar visibilidad mediática, especialmente tras sus presentaciones en Europa. Los extorsionadores han llegado al extremo de enviar fotos de la casa y del vehículo del cantante como parte de las intimidades.

Además, los miembros de su orquesta también han sido víctimas de estas prácticas coercitivas. Ante esta situación, el músico ha decidido mudarse y cambiar de cochera para evitar una tragedia.

“Este tipo de situaciones nos frenan bastante. He pensado en dejarlo todo, mudarme, hacer otra cosa”, expresó aterrado el artista, reflejando su angustia y preocupación.

La denuncia correspondiente ha sido presentada ante la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) con el objetivo de poner fin a esta problemática que no solo afecta la seguridad personal de Kamus y su orquesta, sino también su capacidad para continuar desarrollando su carrera musical.

“Pocas personas son las que deciden poner un alto a esto y deciden tomar ese paso de hacerlo público. Ya está viendo la Dirincri este tema. Efectivamente, esto tiene que parar. No sé qué tiene que pasar para que actúen”, precisó.





Cantante dejó de publicar su agenda de shows

En una reciente entrevista con RPP, el popular cantante de cumbia nacional reveló que ha estado recibiendo amenazas en su celular desde 2023. Sin embargo, en el último mes, las amenazas no solo han sido dirigidas contra él, sino también contra sus familiares y colaboradores cercanos.

“Aparte de mí, se comunican con mis coordinadores en simultáneo. Comienzan a llamar de manera insistente hasta que les responda. Me siguen llegando mensajes, me dicen ‘contéstame’, me insultan. Hasta ayer, me llamaron casi a las 6 y 41 de la noche. Fui a poner la denuncia, pero en el transcurso del día me mandaron fotos de la cochera de mi carro”, declaró el artista visiblemente afectado.

El cantante expresó su profundo temor y mencionó que ha tenido que cancelar dos presentaciones para resguardar su seguridad. “Tengo mucho temor. Nos perdimos dos presentaciones porque dijeron que iban a poner una bomba en mi carro. Antes yo publicaba mi agenda de la semana, donde voy tal fecha. Ahora lo dejé de hacer por ese motivo (…) Estoy pensando cambiar de cochera. No puedo vivir así, cambiando de casa y más. Ellos piden cupos. Ellos me dicen: ‘¿quieres trabajar tranquilo y seguir en ascenso?, tienes que pagar’”, añadió con evidente preocupación.





Brayam Kamus viene siendo amenazado y le piden 50 mil soles. (Foto: Facebook)









