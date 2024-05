Gracias por su coraje. El suboficial de Tercera PNP Richard Ojanama Sangama se ha convertido en un héroe para la población de Punchana, Loreto , la cual reconoce su valeroso accionar cuando se lanzó de una altura de 40 metros, desde el puente Nanay, para rescatar a una mujer que momentos antes había intentando suicidarse.

Cuando en diferentes partes del Perú se celebraba el Día de la Madre, en el departamento de Loreto, Gisela Rodríguez Alva (40) tomaría la decisión de quitarse la vida.

La mujer visitó el puente de Bellavista - Nanay para lanzarse al río. Pobladores de la zona trataron de persuadirla para evitar que tome la fatal decisión.

Una de las personas que quería convencer a Gisela Rodríguez que desista de su decisión fue el suboficial de Tercera, Richard Ojanama Sangama, miembro de la policía de la unidad de emergencia 105 ‘Águilas Negras’.

De un momento a otro, la mujer saltó al río Nanay. Ante ello, el policía no dudó en saltar también desde el puente para evitar que la mujer muera ahogada en las profundidades del río.

El valiente accionar del joven policía fue aplaudido por muchos pobladores que se encontraban en la zona, quienes también colaboraron utilizando botes ‘peque peque’ para auxiliarlos.





Mujer intentó acabar con su propia vida

Ojanama Sangama tuvo que ser trasladado hacia el hospital regional de Loreto porque presentaba leves golpes en el cuerpo producto del impacto del agua y signos de deshidratación, ya que realizó múltiples esfuerzos nadando contra la corriente del agua del río Nanay. Similar situación ocurrió con la mujer, quien asegura haber pasado una crisis emocional porque tenía problemas familiares, por lo que intentó acabar con su propia vida.

El mismo día del hecho, Gisela publicó un mensaje de despedida en sus redes sociales, donde decía adiós a sus hijos y pedía perdón a Dios y su madre.





Felicitan a Policía

El suboficial de Tercera de la PNP recibió un reconocimiento por el cumplimiento de su deber y acción distinguida a la sociedad por parte de los máximos representantes de la IV Macro Región Policial Oriente. La ceremonia se realizó el lunes 13 de mayo en la plaza José Abelardo Quiñones, en el distrito de San Juan Bautista.

“Estos tipos de casos hay que manejarlo con mucha paciencia, es importante el diálogo con la persona afectada emocionalmente para que no tome actos que atenten contra su vida. Yo me acerqué a ella y le empecé a hablar para que reflexione pero en unos segundos se lanzó al río y no dudé en ir a su auxilio. Me quité mis implementos y me arrojé desde lo alto para evitar que muera ahogada”, aseveró Richard Ojanama.





¿Cuál es la finalidad del puente Nanay?

Según el MTC, el puente Nanay conecta a la capital de la región, Iquitos, con Mazán y las comunidades nativas ubicadas cerca de la frontera con Colombia. El total de la vía comprende el puente atirantado (426.30 m), el cual está sobre el río, el viaducto del margen derecho (1189.65 m), el viaducto del margen izquierdo (325.55 m), la rampa de acceso al margen derecho (215.50 m) y la rampa de acceso al margen izquierdo (126.50 m).

La inversión en esta obra es de S/ 626.6 millones y su construcción se inició el 28 de noviembre del 2018. Asimismo, el puente Nanay sirve para fortalecer la integración del extremo oriente de Loreto con Iquitos, pues los ciudadanos de los distritos Mazán, Indiana y Napo ya no necesitarán viajar con sus productos en balsas para cruzar el río Bellavista ni pagar por ello.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO