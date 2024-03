A propósito de la Semana Santa, el padre Omar opina sobre la política y sus (más de) siete pecados capitales.

¿Cómo tener fe en la crisis?

La fe de los peruanos está incólume. Creo que es un tiempo de mucha fe justamente por la situación terrible que estamos pasando a nivel económico, político, social, de corrupción y de inseguridad. En esos momentos de tanta incertidumbre la gente busca a Dios. Y la Semana Santa es un espacio para buscar a ese Dios que uno necesita para enfrentar todas estas realidades tan duras.





Fue muy crítico en la campaña.

La política peruana se resume en un meme. De la política peruana se puede esperar de todo. Desde una presidenta que no explica de dónde saca plata para comprar unos Rolex hasta la propuesta de la bicameralidad, que en condiciones normales sería buena, pero que, con la calidad de políticos que tenemos, va a ser una fuga de dinero para ‘mochasueldos’. Vemos a un congresista que dice que le gusta una parte del cuerpo de otra. Lamentablemente eso va a ser. Uno tristemente siente la ausencia de Haya de la Torre, Luis Bedoya Reyes, Javier Valle riestra y el mismo Alan García. Gente de peso en un Parlamento que represente al Perú dignamente. Si el Senado va a ser una copia de lo que es ahora el Congreso, ¿para qué tenemos bicameralidad?





De los siete pecados capitales, ¿el expremier pecó de lujuria?

Podría ser. La lujuria es un pecado grave. Pero en este momento no es correcto vacar a la presidenta, aunque no estoy de acuerdo con ella desde el comienzo. Ella dijo que se iba si vacaban a Pedro Castillo. Y ella entró con el partido de Castillo; o sea, que sus ideas han sido las mismas. Estos giros camaleónicos en tan poco tiempo no me convencen. No es como cuando uno es joven y tiene un amor por la justicia social, pero luego comienza a trabajar y se da cuenta de que hay sistemas mejores. Lamentablemente, si la sacan, qué nos viene. ¿Quién va a entrar? Los peruanos van a seguir luchando esté quien esté. Pero ¿Qué le espera al Perú si en este momento la sacan? Hay gula en Palacio, viendo el consumo de carne y embutidos que tienen. Y un congresista acaba de caer en coma etílico. Los pecados capitales están dominando la política peruana. Todos están reflejados en los congresistas. Algunos tienen los siete juntos. La cereza del pastel de Dina Boluarte han sido los famosos Rolex. No lo aclara con transparencia ni claridad. Eso genera esta zozobra. ¿Qué hay detrás del Rolex? Su hermano Nicanor, el exprimer ministro Otárola y sus amores por todos lados. O no hay gente capaz en el Perú o la gente capaz no quiere ser parte de este gobierno. Hay algún personaje con cierta validez y capacidad política. El canciller me parece una persona bastante decente. Creo que es uno de los que se salvan. Son impresiones que tengo, no lo he conocido.





Con Castillo era peor, pero había una agenda clara contra el golpista. Ahora es impredecible.

Lo que ha generado esto es que la gente se encierre en sus burbujas, que esté harta de la política y que no quiera saber absolutamente nada de la realidad peruana. Es tan triste. Los jóvenes se están yendo del Perú. no se habla de este tema. La cantidad de peruanos que están migrando es terrible. Tenemos un problema gravísimo de corrupción, de falta de formación… Entras a un puesto y piensas en qué me sirve, qué puedo sacar, no en qué vas a servir tú. En la empresa privada, al que no rinde lo botan. En la política, entra el amigo de la presidenta, de su hermano o de Otárola.





El ‘mochasueldo’ es más que el diezmo.

Es un robo descarado. Y el Congreso los ha exonerado. Hicieron lo que quisieron, robaron la plata y no les han abierto investigación. ¿Cómo pasar de la fe a la acción? La fe verdadera es una fe activa. La fe te mueve a la acción. ¿Cómo estoy educando a mis hijos, cómo tengo una relación con mi esposa? Porque si te golpeas el pecho en la iglesia para salir y destrozar a la gente con la lengua viperina, ¿de qué sirve? Es una mentira. Por eso participé en la campaña contra el señor Pedro Castillo. Tenía que transmitir la fe no solo en el templo, sino enfrentando una situación que iba contra las enseñanzas de la iglesia. Tenía que hablar por aquellos que no tienen voz. Hubo amenazas de muerte, balas dejadas acá, cartas al nuncio. Mi respaldo es la acción. Trabajo con la gente pobre. no soy solo palabra. Tengo que volver a participar activamente en la vida política del Perú, siempre desde mi lugar. No me pueden decir que hablo desde la comodidad de una vida sacerdotal o desde el púlpito. Lamentablemente, mucha gente en la iglesia vive de esa manera.





¿Qué piensa de Fujimori?

El otro día escuchaba el señor Fujimori y dentro de mí decía ‘señor, cállese la boca, está haciendo daño’. Debería esconderse y estar guardadito en su casa. Polariza con su discurso. Ha recibido un indulto y sabe que la mitad del Perú está en contra. Yo respeto y valoro al señor Fujimori, creo que ha hecho grandes cosas por el Perú con una mano y con la otra lamentablemente hizo cosas terribles. Pero él debería estar calladito, porque ayuda a exacerbar esto que los radicales están haciendo. Y creo que Keiko ya cumplió su ciclo en la política peruana. Debe reconocerlo. Tenía muchas buenas intenciones.





¿Quién podría ser candidato?

Tienen que aparecer figuras nuevas y fuertes. Los políticos tienen miedo de hablar con claridad. El otro día escuchaba a Marisol Pérez Tello y la siento tan tibia. Esa gente que está en el medio a mí no me convence, porque está en el medio para contentar a todo el mundo. no es clara con lo que el Perú necesita. El Perú tiene un problema gravísimo económico y de inseguridad. No hay inversiones en un país tan inestable. Se han llevado su dinero, han vaciado el Perú. Y los talentos que se han educado y podrían retribuir al Perú, se han ido. Porque, claro, tienen derecho a pensar en ellos mismos. Hay tan poca cultura cívica. Deberían pensar en devolverle al Perú un poco de lo que han recibido.





¿Chiabra? ¿Añaños? ¿Álvarez?

Creo que Chiabra es un gran hombre. Pero ya está mayor para ser presidente del Perú. Es lo que le pasaba a PPK. Tomó mucho tiempo en deslindar de un partido como el de acuña, que es una empresa y no un partido político. Carlos Álvarez me parece una gran persona que tiene ganas. La pregunta es si bastan las ganas. Tal vez si se rodea de la gente adecuada para gobernar un país tan difícil como el Perú… El pasado de humorista lo va a seguir. Si lo quieres llevar al extremo, ¿un payasito va a ser nuestro presidente? Pueden atacarlo por ahí. Hay gente muy joven todavía, como Adriana Tudela o Alejandro Cavero, por ejemplo. Me atrevería a decir que el alcalde de Surco debería pensar en hacerlo. Carlos Bruce me parece una persona honesta y trabajadora. Tiene experiencia de gobierno. Y tiene derecho a su vida personal. Me parecería que podría ser. En un momento me pareció Rafael López aliaga. Quiere hacer las cosas bien, pero su gobierno municipal todavía es un poco flojo. Hay otros temas importantísimos más allá de los peajes. No los está mirando.





Hay radicalismos a 2026.

Quieren exacerbar las diferencias en el Perú. Y tienen material para hacerlo. Es un país de demasiadas diferencias económicas, políticas y culturales. Hay gente que tiene capacidad de todo y gente que no tiene capacidad de nada. Estos radicalismos van a exacerbar estas diferencias y jalar agua para su molino. Es sumamente peligroso. Por más que pongamos ejemplos como Nicaragua y Venezuela, mientras no lo vivamos en carne propia... aún hay gente que piensa que deben reponer a Castillo.





Antauro Humala busca eso.

Me preocupa muchísimo la presencia del señor Antauro Humala. Su radicalismo sería catastrófico para el Perú. No solamente a nivel económico, sino a nivel de Nación, de estos que queremos crear y aún no existe. nos falta crear cohesión y sanar muchas cosas. Hay un exsacerdote de la diócesis de Ayacucho que está con Antauro y estuvo con Castillo (Luis Bazalar). Fue denunciado por abuso sexual y sus videos son virales. Aparentemente la justicia lo exculpó. Fue expulsado de la iglesia, pero sigue vistiéndose de cura. Exacerba los radicalismos y las diferencias.





Antauro es mesiánico Tahuantinsuyo.

Es la línea más pura del pensamiento de su padre. Piensa que es el salvador del Perú. Tiene un complejo mesiánico. ¿Quién le para el macho a este señor? Y, más allá del tema económico, porque no sabe cuánto es dos más dos, es su forma de abordar los problemas. Antauro salió de la cárcel por manualidades y una reducción de pena. Fue un delincuente que purgó condena, pero eso no quita la historia de lo que hizo. Cosas gravísimas como matar policías. Por el otro lado, el otro problema. no hay nadie con autoridad moral.





