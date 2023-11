Ola de delincuencia crece en Lima. Jonathan Maicelo utilizó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de la delincuencia en su restaurante de San Isidro . El deportista publicó un video donde se ve a los malhechores, quienes ya fueron identificados.

“Lacras se metieron hoy a mi local @maicelo.restobar de Armando Blondet. Igual ya los tengo goleado, local que siempre la Municipalidad de San Isidro se la pasa hostigando, mandando fiscalizadores, serenazgo, etc... pero para mantener la seguridad ni mier...”, escribió en su publicación de Instagram.

Además, el novio de Samantha Batallanos aseguró que ya identificó a los sujetos que ingresaron a robar y que irá tras ellos. “Estas lacras se metieron a robar hoy a mi local, pero ya los tengo volteados”, mencionó.





Samantha Batallanos advierte a Jonathan Maicelo: “Tengo que ser dueña de sus restaurantes”

En declaraciones para el programa ‘América Hoy’, Samantha aseguró que el boxeador está más comprometido con ella que nunca.

“¡No! ¡Él está más amarrado a mí! ¡Estás loco! Yo tengo que ser dueña de todos sus restaurantes. No pues, no me va a costar tanto, papito, para en un año terminar. Él está en mi poder, no hay forma que lo suelte. Ahorita lo tengo trabajando, ahí haciendo las moneda”, dijo.

Además, la modelo dijo que está esperando que Jonathan le proponga matrimonio de manera oficial muy pronto.“Cuando sea millonario y me dé la verdadera roca, ahí le digo que ya”, agregó finalmente.

