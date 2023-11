Leysi Suárez rompió su silencio y se pronunció sobre las nuevas imágenes de su expareja Jaime La Torre ingresando a un hotel con la misma mujer con la que le fue infiel a inicios de agosto de este año, ‘ampay’ que fue emitido por ‘Magaly TV: La Firme’.

La modelo declaró para las cámaras del programa de Magaly Medina y se mostró desconcertada con las imágenes comprometedoras de su ex, y es que según explicó, al momento del ‘ampay’ él debía estar cuidando a la hija que tienen en común.

“Yo con él tengo una relación cordial de padres. Me parece raro porque los fines de semana mi hija se queda con él. (…) Es una pena, tiene que tener claro que él está con ella porque yo no lo acepto en mi casa, y porque la que decidió cortar la relación fui yo y que recuerde que, si me la hizo a mí, a las siguientes también se los va volver a hacer”, señaló la modelo evidentemente sorprendida.

Al ser consultada si su expareja había intentado reconquistarla, la exintegrante de ‘Alma Bella’ confirmó que Jaime La Torre le rogó para retomar la relación unas horas antes de ser ampayado. “Siempre me lo ha dicho (para volver) hasta el día de ayer” , confirmó.

Ampayan al ex de Leysi Suárez:

Jaime La Torre fue nuevamente ‘ampayado’ por las cámaras del programa ‘Magaly TV: La Firme’. El empresario fue captado ingresando a un hotel de Miraflores en compañía de nada menos que Karen Bustamante, la misma mujer con la que engañó a Leysi Suárez el pasado 2 de agosto de este año.

En las imágenes se ve como el empresario y su nueva conquista caminan abrazados por las calles de Miraflores, mientras que Leysi se encontraba realizando un show en Arequipa.