Murió Lucho Gatica, cantante chileno de boleros, a los 90 años

A sus 90 años, el actor y cantante chileno Lucho Gatica murió este martes. Lo aquejaba una diabetes y un deterioro cognitivo, que se acentuó y empeoró su memoria los últimos tres años.

Lucho Gatica —padre del actor mexicano, Luis Gatica— vivía en México, acompañado de su hija Aida y retirado del ajetreo mediático.

“Muere el 'Rey del Bolero' Lucho Gatica. Su familia me autoriza dar la noticia. El mundo de la música está de Luto. Se va uno de los grandes amados por México, Chile y Latinoamérica. Descansa en paz querido amigo, querido padre, querido abuelo. Te amamos”, escribió la periodista Fernanda Familiar en Twitter.

Lucho Gatica nació el 11 de agosto de 1928 en Chile. Grabó 13 discos de estudios y participó en 15 películas, la mayoría filmadas en México.

El 'Rey del bolero' mantuvo una amistosa relación con Elvis Presley a quien conoció en Hollywood en 1957. Ambos mantuvieron varias conversaciones y le bajaron el perfil a cualquier tipo de rivalidad entre sus géneros musicales.

La fama Lucho Gatica se generó a finales de la década de los 50, a base de varios éxitos entre los que se cuenta 'No me platiques', 'Tú me acostumbraste' y 'Voy a apagar la luz'.