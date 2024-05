La población vive atemorizada día a día por la ola de secuestros que atormenta al país. El último caso mediático es el de la empresaria Jackeline Salazar Flores, quien lleva plagiada más de una semana.

Panamericana informó que, actualmente, hay 846 personas que se encuentran en las cárceles peruanas por secuestro a nivel nacional. De ese total, 700 se encuentran condenadas por “secuestro simple”.

De acuerdo con el citado medio, la Policía dijo que el secuestro es la tercera actividad criminal más reportada en todo el país.

Como se recuerda, Jackeline Salazar fue plagiada en la Panamericana Norte, en Los Olivos. Los criminales le enviaron unos audios a su familia en los que ella suplica que paguen los 2 millones de soles que piden los secuestradores.

Para la Policía, Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, estaría detrás de este crimen.





Familia denuncia que secuestradores cortaron dedo a empresaria y exigen pago de rescate | VIDEO

Los secuestradores de Jackeline Salazar Flores le cortaron uno de sus dedos, según informó ‘Cuarto Poder’.

El programa tuvo acceso a una fotografía donde la joven se encuentra mal tras perder uno de sus dedos. Sus captores le enviaron un audio a su padre asegurándole que seguirán atacando a la chica si no se paga el rescate.

‘Cuarto Poder’ informó que el padre de la joven recibió el miembro cortado por los sujetos y con ello un audio para continuar con sus amenazas.

“Ahí te mando una pequeña prueba de lo que puedo llegar a hacer con tu hija. Por las puras no tengo mis años encima. A más tiempo que des a los soplones... menos tiempo le queda de vida a tu hija. A la próxima será un dedo menos”, dice un sujeto en la grabación.

Los hampones han pedido dos millones de soles para que dejen de torturarla y proceder a su liberación, sin embargo, el padre de la víctima ha pedido clemencia a los delincuentes señalando que no cuenta con la millonaria suma.

El secuestro fue registrado por cámaras de videovigilancia el pasado lunes 13 de mayo, a la altura de la Comisaría Sol de Oro, en Los Olivos, cuando la mujer de 32 años se trasladaba en su vehículo a la altura de la cuadra 33 de la avenida Alfredo Mendiola.

La empresaria pidió a sus padres que paguen el rescate y no pidan el apoyo de la Policía.

“Por favor, me van a pasar electricidad, me van a cortar el dedo, por favor. Por favor, solo consigue el dinero, nada más. Solo enfócate en eso. No sigas nada más de lo que te digan nadie. Solo haz eso para que me liberen, por favor”, dijo días antes la dueña de gimnasio entre lágrimas. Tras este dramático mensaje, su padre Jorge Salazar salió al frente para pedir a las autoridades que no investiguen y que él se hará cargo de las negociaciones.









