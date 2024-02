No solo es Trujillo la que se desangra. La ciudad de Arequipa también es una de las tantas zonas rojas donde se ha identificado la presencia de bandas criminales en el país.

Para empezar, las cifras de homicidios por casos de sicariato han ido en aumento. En 2022 solo se habían reportado dos. En 2023, llegaron a 14. Un aumento de 600% en solo un año. Solo dos casos fueron resueltos; los otros 12 siguen el curso de investigación.

En los casi dos meses de 2024 ya se han registrado cinco casos de homicidio, que han dejado como resultado seis víctimas. Ningún caso resuelto. Todo apunta a que este año la cifra podría hasta duplicarse en comparación con 2023.

El primer caso que levantó las alarmas ocurrió el 19 de enero. A través de un video, un sicario grabó el asesinato que él mismo perpetraba al venezolano Meicker Rafael Bracho Arraona (24). “Esto va para todos esos ‘gota a gota’ que nos quieren copiar el sistema”, se escucha gritar al verdugo mientras acribillaba a su víctima.

Otro que ocurrió a plena luz del día tuvo dos víctimas que lamentar: Johan Butrón Ponce (29) y Yorcinho Vásquez Coaguila (28). Ambos fueron asesinados a quemarropa por dos sicarios al interior de un auto mientras conversaban en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Otros dos fueron ultimados en el distrito de Majes, provincia de Caylloma.

El último de la lista sucedió esta última semana, el jueves 22 de febrero. El venezolano Antony David Otamendi Alarcon (26) —presunto integrante de Los Gallegos— fue asesinado en la primera cuadra de la calle Sosa Ruiz con José Olaya, en el distrito de Cerro Colorado. Había sido citado para un ‘pase de droga’. El autor del crimen, que se hizo pasar por comprador, pertenecería a Los Orientales.

TERRORISMO URBANO

No es delincuencia común la que enfrenta la Policía hoy en día; es terrorismo urbano, señaló el comandante general de la PNP Víctor Zanabria en su reciente visita a Arequipa. Los métodos de extorsión y pago de cupos han generado zozobra y temor en la población.

Perú21 conversó con el jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Arequipa, el coronel PNP Henry Edward Vásquez Acaro, quien explicó lo que vive la Ciudad Blanca. “A nivel de sicariato, vemos que Bustamante y Rivero y Miraflores son los distritos donde se han cometido el mayor número de estos actos ilícitos. Le siguen Cerro Colorado y Mariano Melgar. En lo que es delincuencia común están Cerro Colorado, el Cercado de Arequipa, Bustamante y Rivero, Miraflores, Paucarpata y Mariano Melgar”, dijo.

Explicó que la mayoría de estos hechos corresponde a una disputa entre dos bandas criminales por tener el control de las zonas donde perpetran extorsiones por medio del cobro de cupo, préstamos en la modalidad del ‘gota a gota’, trata de personas, entre otros delitos conexos. Según la tesis policial, se trataría de Los Gallegos, una facción del Tren de Aragua, versus Los Orientales. Ambos integrados, en su mayoría, por ciudadanos extranjeros (venezolanos, colombianos) como también algunos peruanos.

REFUERZO POLICIAL

Bajo todo este historial fue que al menos 11 alcaldes arequipeños viajaron a Lima el pasado 12 de febrero para solicitar y argumentar al Gobierno central la declaratoria de emergencia. Doce días después, el documento elaborado por el Gobierno Regional y la Policía está siendo evaluado, pero, hasta el cierre de esta nota, no ha sido aprobada. Sin embargo, no se descarta que el Ejecutivo tenga una respuesta para mañana en Consejo de Ministros. Mientras no haya una respuesta, se ha desplegado una serie de acciones para reforzar la seguridad.

Cabe precisar que existen dos frentes de la Policía Nacional de Arequipa. El primero es el preventivo. El ministro del Interior, Víctor Torres, informó que un total de mil efectivos policiales dejarán sus labores administrativas para sumarse al patrullaje a pie en las calles de la región. “Vamos a incidir en que no haya más policías en escritorios”, enfatizó.

De otro lado está el grupo operativo integrado por la Divincri de Arequipa. Este necesita urgentemente una mejora, pues los peritos de criminalística solo cuentan con las instalaciones del laboratorio antiguo que funciona en la misma sede ubicada en la Av. Goyeneche. La entrega del nuevo laboratorio criminalístico prometido por el Mininter para mitad de 2023 aún no es realidad.

“Hay un laboratorio de criminalística en el sector de Umacollo, distrito de Yanahuara. La obra se inició en 2018 y debió entregarse a mediados de 2023. A la fecha, la construcción está en un 90%. Le faltan ligeros acabados de luz, conexión de agua y cosas básicas. Pero lo más importante es la implementación con las máquinas que necesitan los peritos para realizar sus análisis y peritajes correspondientes. Allí está el entrampamiento entre el Mininter y la empresa contratista”, dijo el coronel PNP Henry Vásquez a este diario.

“Si los 30 peritos que trabajan en la sede solo hacen una diaria, hablamos de 30 pericias al día, pero si esos mismos peritos se van con un equipo tecnológico moderno, mejor implementado al nuevo local, llegan a las 100 pericias diarias. Hay que tener en cuenta que este laboratorio antiguo también abastece a todo el sur del país, Tacna, Cusco, Puno, Madre de Dios y hasta Ica”, agregó.

Mientra tanto, Arequipa espera mayores refuerzos en seguridad ciudadana; no quiere más violencia en sus calles.

Sabía que

En 2023, la Policía de Arequipa desarticuló más de 446 bandas delincuenciales. Detuvo a 12,244 peruanos y 726 extranjeros.

También incautó alrededor de 78 armas de fuego y 772 kilogramos de droga.

Las denuncias por extorsión se pueden presentar ante la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones (DIVISE) de la PNP o llamar a la Línea 1818.

