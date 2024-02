En respuesta al gran nivel de inseguridad que azota a La Libertad, el coronel PNP Víctor Revoredo, quien ha liderado exitosas operaciones contra la mafia conocida como el Tren de Aragua en el país, fue designado ayer como jefe de la División de Investigación Criminal (Divincri) en Trujillo, ciudad declarada en emergencia por el Ejecutivo.

Revoredo señaló a un medio liberteño que tendrá la labor de dirigir las investigaciones criminales y mencionó que su llegada a la ciudad liberteña responde a una disposición de la presidenta Dina Boluarte y el ministro del Interior, Víctor Torres.

“Nos haremos cargo de todas las investigaciones criminales relacionadas a la extorsión, secuestros, sicariato, a toda esta pandemia criminal que viene azotando a las personas de bien en esta zona de La Libertad y Trujillo”, declaró.

Hizo mención de cuáles son las agrupaciones delictivas a las que apunta a desarticular, entre las que se encuentran ‘Los Ochentas’, ‘Los Pulpos’ y ‘La Jauría’, grupos articulados con un criminal conocido como Johnson (Cruz Silva), refirió Revoredo.

“La criminalidad no va a ganar, como dice nuestro presidente regional. La criminalidad no va, cueste lo que nos cueste. Johnson (Cruz Silva) ‘Pulpo’ y Jauría no van” fueron sus primeras palabras a la prensa.

Como se recuerda, Revoredo dejó la División de Homicidios porque inició un curso para su ascenso en la Universidad Católica (PUCP).