Comuneros de Cuninico juntos a otras comunidades aledañas del distrito de Urarinas acordaron bloquear el tránsito de cualquier tipo de embarcaciones por el río Marañón. Ellos exigen una solución a los impactos del derrame de petróleo ocurrido el pasado 16 de setiembre en la quebrada de Cuninico, región Loreto.

A través de un comunicado, la comunidad de Cuninico explica que se trata de las embarcaciones que hacen ruta Yurimaguas a Iquitos – Iquitos a Yurimaguas y San Lorenzo que a partir de la medianoche del 01 de noviembre de 2022 . “No habrá pase de embarcaciones como botes, lanchas, deslizadores, barquitos, balsas, peque peque, etc.”, señala.

“Todo esto se reinicia el control territorial de los pueblos afectados por la actividad petrolera (Cuninico). Por la no atención del gobierno central (Pedro Castillo)”, agregó.

En esa línea, los comuneros de Cuninico exigieron el Ejecutivo dialogar en la misma comunidad. Añade, el comunicado, que las consecuencias tras el derrame de petróleo será responsabilidad del presidente de la República.

Comunicado Cuninico.

Galo Vásquez Silva, presidente de la Federación de Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (Fedepcum), informó que se movilizan desde el 23 de setiembre, pero hasta el momento no se ha logrado la remediación de los sitios contaminados con hidrocarburo. ni un acuerdo con representantes del gobierno.

Para Ojo Público, Mariluz Canaquiri, presidenta de la federación de mujeres kukama Huaynakana Kamatahuara Kana, informó que las comunidades del distrito de Parinari, también afectadas por el derrame de petróleo, han iniciado un paro pacífico sin restricción del tránsito.

No obstante, mencionaron que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) les ha informado que el próximo 4 de noviembre se reunirán con representantes de las comunidades de Urarinas y Parinari. En caso no se concrete el encuentro, Parinari no permitirá el tránsito de embarcaciones que transporten petróleo.

