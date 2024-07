El pasado miércoles, la Comisión Permanente eligió la conformación de la subcomisión que evaluará, en primera instancia, a César Enrique Aguilar Surichaqui, al puesto de contralor.

Aguilar, el postulante enviado por el Ejecutivo para reemplazar a Nelson Shack, es entrevistado en estos momentos en la subcomisión evaluadora.

El principal cuestionamiento que tiene Aguilar es que, en el 2009, fue designado como juez suplente en el Callao por el prófugo César Hinostroza.

Según una carta enviada a un medio televisivo, señala que nunca ejerció el cargo.

9:00 A.M.

Llegó el presidente de la subcomisión, Alejandro Cavero, para instalar la sesión.

9:15 A.M.

Comienza la instalación de la subcomisión.

Alex Paredes, del Bloque Magisterial, es elegido como vicepresidente de la subcomisión.

9:23 A.M.

La congresista Edith Julón, de APP, es designada como secretaria de la subcomisión.

En breve el candidato Aguilar será entrevistado.

9:34 A.M.

Aguilar acaba de ingresar a la sala Grau, en la que será entrevistado por los miembros de la subcomisión evaluadora.

9:38 A.M.

Comienzan las preguntas al candidato.

El congresista Eduardo Castillo, de Fuerza Popular, le pide cuáles son los motivos para postular al cargo.

“Conozca la institución, tengo ocho años en la institución”, dijo Aguilar.

César Aguilar responde que “está mal la meta que le piden a la Contraloría de sancionar al 84%”.

Señala que no se ejecuta el 100% del presupuesto.

Critica el control concurrente, y critica el 2% del control concurrente.

“Conozco la entidad por dentro muy bien”, aseguró Aguilar.

Castillo le pide propuestas.

Aguilar señala que la meta es la sanción, y dice que el trabajo se hace sin conocimiento y sin especialización.

“La instalación de una comisión auditora cuesta 80 mil soles”, es su cuestionamiento.

9: 47 A.M.

Castillo le vuelve a preguntar los mecanismos que plantearía resolver los problemas de la Contraloría.

Aguilar contesta que se debe realizar el planeamiento estratégico, y realizar acciones de emergencia, como capacitación de personal en auditorías; analizar sistemas de servicio.

Revela que se acaban de contratar dos mil personas a plazo fijo, y analizar las funciones de servicio.

Analizar los alquileres de la Contraloría, y señala que hay infraestructura que no se utiliza.

Señala que se puede pedir inmuebles por extensión de dominio, revisar funcionamiento de unidades ejecutoras, sustento para justificar contrataciones, y rediseñar el proceso operativo.

“Hacer más rápido de procesos operativos”, señala.

Aguilar sostiene que cambiaría a indicadores, señala que no sería sancionar, y ayudar que la entidad pública consiga los objetivos.

9:51 A.M.

Aguilar señala que el contralor debe conocer el país, y vuelve a pedir el aumento del control concurrente.

El congresista Jorge Coayla le pregunta si el control concurrente se realiza antes o después.

El candidato señala que el control concurrente “es acompañar” para advertir de las acciones que realiza.

“Si no da resultado el control concurrente, habrá que desestimarlo; hasta ahora no ha dado resultado, la corrupción no ha acabado; si se llega entrar al cargo; hay que ver el control concurrente; no puedo dedicarme a espantar; si el control concurrente no funciona habrá que pensar en cambiarlo o rediseñarlo”, contestó.

Cueto dice que en la Contraloría hay 8 mil trabajadores, y le dice que cuántos auditores hay.

Agular señala que se ha descuidado, y dice qué volumen de auditores puede aumentar.

Señala que habrá que hacer un control de campo para los auditores.

9:57 A.M.

¿Sabe cuánto es el gasto de control corriente?, le pregunta.

Aguilar señala que no conoce.

¿Qué diferencia encuentra en control interno y el externo?, le pregunta. “En un control externo está más capacitada; y los hemos vuelto todistas”, señala Aguilar.

Cueto precisa que el control externo lo hace la Contraloría, y el control interno lo realizan las entidades.

“Hay que distribuir bien el personal”, sostiene Cueto.

“He podido apreciar que muchas veces no hemos tenido la independencia que debimos tener. Muchas veces no tenemos sitio para trabajar. No encuentro independencia. Tenemos programa informático Ipaz, y hace más de dos años y no funciona”, sostiene.

“Independencia sería: escucha mis demandas”, dice Aguilar.

“Considero que la auditoría de cumplimiento, es más compleja, demora más, pero es más completa. El servicio de control específico, su particularidad, es que ya tengo una suposición que algo está mal...Me huele que hay algo mal...Surge la inquietud”, manifiesta Aguilar.

“La idea de control concurrente es evitar eso. Si considera que terminada la obra, y encontrar algo; porque por algo hemos metido plata; si uni trabajo; siempre he tratado que alguien me explique porque no asume, y asumir responsabilidad (que firme el auditor); si hay una duda, el auditor debe caer, y ser sancionado”, señala Cueto.

10: 05 A.M.

Aguilar propone crear un área de Inteligencia en la Contraloría, pero Cueto precisa que sería un área de contrainteligencia, por ser inteligencia al interior.

Cueto señala que los 25 mil millones de soles que se han detectado en actos de corrupción, y critica que los dictámenes no figuran.

El candidato señala que se quiso crear un área de acción rápida, y hacer acciones penales, y replantear que esa área vuelva a instalarse. “Las auditorías tienen que ser independientes”, señala Aguilar.

10:11 A.M.

La congresista Edith Julón le pregunta si el control concurrente ha cumplido su objetivo.

El postulante del Ejecutivo señala que “no es que debe desaparecer el control concurrente sino rediseñar”.

“Capacitar a los auditores...Un cambio inicial sería la capacitación...Si no hay retorno de la inversión, tengo que eliminarlo”, esa es la propuesta de Aguilar para cambiar el control concurrente.

El congresista Esdras Medina, de Renovación Popular, le pregunta sobre su vinculación con el prófugo César Hinostroza. Esto, porque en el 2009 fue designado como juez suplente por el referido exmagistrado.

“Es una difamación...Tengo a mi mano la resolución administrativa, en esta se resuelve, artículo primero, oficializar el acuerdo que aprueba una nómina de abogados para ser designados vocales y jueces suplentes; no es una resolución solo con mi nombre, de requerisirse, quedé quinto puesto; nunca desempeñé funciones, no me une ningún vínculo ni familiar ni amical; fue la publicación de la nómina de jueces suplentes, el titular no puede, para que supla, nunca desempeñé funciones”, contestó Aguilar.

10:25 A.M.

“ME ENTREVISTÓ EL PREMIER Y LA PRESIDENTA”

El candidato negó haber tenido responsabilidad en sus fallos para favorecer al expresidente de Petroperú, Hugo Chávez, y en el librar de responsabilidades a algunos procesados en el ‘caso Chinchero’.

Estas fueron sus respuestas a las preguntas del vicepresidente de la subcomisión, Alex Paredes.

En otro momento, señaló que fue entrevistado por la presidenta Dina Boluarte y el premier Gustavo Adrianzén.

“Con el señor premier sí he tenido contacto; me ha evaluado”, señaló, y añadió: “Me he entrevistado para ver si podía cumplir con los requisitos, con la señora prisdenta y el señor Arana (ministro de Justicia) para confirmar la evaluación”.

10:39 A.M.

“NO PUEDO ADELANTAR OPINIÓN”, DIJO SOBRE EL DESBALANCE PATRIMONIAL DE DINA BOLUARTE

Aguilar señaló que no puede adelantar opinión sobre el informe de desbalance patrimonial de la presidenta Dina Boluarte encontrado por el actual contralor Nelson Shack.

“Respecto a opiniones técnicas sobre las autoridades públicas, hay que tener cuiodado de no adelantar opinión, puedo viciar; si Contraloría es llamada a auditar las inevstigaciones, tienen que seguir de manera reservada; si adelanto opinión, pongo en riesgo todo lo actuado...una demanda de amparo”, manifestó.

Al ser consultado sobre la reducción del porcentaje del presupuesto del control concurrente, Aguilar contestó que el personal de la Contraloría ha crecido en más de 6 mil personas en solo siete años.

Dijo que en el 2017, habían 3015 trabajadores, y en la actualidad hay 9,200.

Y añadió que el 17 de junio, la Contraloría ha contratado 2,100 personas con contrato de plazo fijo.

10: 50 A.M.

El congresista de Somos Perú, Héctor Valer, le preguntó a Aguilar si conocía al exgobernador de Pasco, Pedro Ubaldo Polinar, quien como presidente del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), lo absolvió de responsabilidad, pese a que, según él, un informe de Contraloría sí había encontrado “faltas graves y muy graves” en sus acciones como autoridad.

Incluso Valer le dijo que había almorzado con Ubaldo Apolinar, pero Aguilar lo negó.

El candidato señaló que si había razones técnicas para absolverlo, así se resuelve o se sanciona.

11:31 A.M.

Está cerca de terminar la entrevista a Aguilar.

Perú21 transmitirá en vivo sus declaraciones a la prensa.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.