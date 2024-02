El conocido centro de entretenimiento y espectáculos musicales El Huaralino, ubicado en Los Olivos, se encuentra en la mira de los extorsionadores.

El administrador del local, Juan Pablo Fernández, denunció haber recibido mensajes y videos con amenazas en las que se le exige colaborar económicamente para evitar posibles atentados contra el citado establecimiento.

Sostuvo que los delincuentes se comunicaron con el establecimiento mediante mensajes y videos, detallando las consecuencias de no acceder a sus demandas.

“He sido víctima de mensajes extorsionadores. No me han pedido un monto específico, pero sí me han dicho que colabore. La denuncia está hecha en la Dirincri de la avenida España”, declaró Fernández a América Noticias.

El administrador precisó que evitó responder las insistentes llamadas, pero los extorsionadores le dejaron mensajes y compartido videos amenazantes, incluso mencionan la posibilidad de atentar contra la seguridad del establecimiento.

“Esto va para toda la gerencia del Huaralino. Mira, mano, estos fierros son parte de la seguridad que pueden ser utilizadas en contra tuya. Lo que yo quiero es un diálogo y buscar una solución. Así que comunícate conmigo a la brevedad posible”, se escucha en el audio compartido por los extorsionadores.

¿CÓMO EMPEZÓ?

El Huaralino fue fundado en 1982. Debe su nombre a un grupo de empresarios de Huaral que llegaron para abrir negocios en el cono norte de la capital. El local se inició promoviendo campeonatos de fútbol los domingos. Participaban asociaciones, clubes provinciales, etcétera. Su primer administrador fue el chiclayano Francisco Farroñay González.

El giro que lo catapultaría a la fama se dio en 2015 cuando alquilaron el local al promotor del conocido grupo norteño Agua Marina. En 2016 tomó la conducción del establecimiento el actual administrador Juan Pablo Fernández.

Este 12 de marzo estará de aniversario: Apagará 42 velitas de permanente actividad.

No hay grupo que se precie de popular que no haya tocado en este recinto. Entre ellos el Grupo 5, Armonía 10, Agua Marina, por citar los más conocidos.

Sabía que

El local de El Huaralino tiene más de 40 años de vigencia. Tiene capacidad para 10,000 personas y es utilizado para conciertos.

A pesar de la denuncia, Fernández expresó su preocupación por la falta de respuesta de las autoridades.

