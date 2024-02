Seguirán dictando clases, pese a haber suscrito las ideas del genocida Abimael Guzmán. La titular de la cartera de Educación, Miriam Ponce, señaló a Perú21 que “arbitrariamente” su cartera “no puede” retirar del dictado de clases a los cerca de 5 mil profesores que, en el año 2011, firmaron el planillón de adherentes del Movadef, el brazo político del grupo terrorista Sendero Luminoso, cuando quiso inscribirse como partido político, pero fue proscrito por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) porque suscribían en su ideario el ‘Pensamiento Gonzalo’.

¿Qué va a hacer con esos 5 mil profesores que figuran en el planillón del Movadef?, ¿los va a retirar?, le preguntamos, y la ministra contestó: “Lo que tiene que tener claro es que de todas las personas que están en el planillón del Movadef, no hay ninguna persona que esté denunciada ni declarada como...por el Poder Judicial...Nosotros, arbitrariamente, no podemos retirar a los profesores...Lo que sí le decimos, a todos los profesores del país, estén o no en el planillón [del Movadef], que el deber que tienen como maestros es trabajar para el desarrollo de nuestros niños de manera integral...”

En otro momento, al ser consultada por los periodistas por los dos proyectos de ley enviados por el Minedu, al Congreso, para evitar casos de adoctrinamiento e ideologización violentistas y/o terrorista en las aulas, dijo: “Hoy ese proyecto de ley está en el Congreso. Los congresistas lo van a revisar. Pasará por lo que tiene que pasar, como es una revisión del mismo, del procedimiento, y una vez promulgado, recién podremos hacer un proceso del reglamento”.

Perú21 reveló, se recuerda, el 29 de octubre del año pasado, que 4,981 profesores que firmaron los planillones del Movadef en 2011 —cuando quiso convertirse en partido político y fue proscrito por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), porque en su ideario tenía como guía el Pensamiento Gonzalo del genocida Abimael Guzmán—, hoy dictan clases a niños y adolescentes en todo el país, y existiría un alto riesgo de adoctrinamiento e ideologización en las aulas.

Los dos proyectos de ley

El Minedu, mientras tanto, ha enviado al Congreso dos proyectos de ley para evitar casos de adoctrinamiento e ideologización violentista y terrorista en las aulas. El primero fue remitido el 23 de noviembre último, y propone modificar la Ley de Reforma Magisterial (Ley N.° 29944), exactamente los artículos 48 y 49 de la referida norma, referido a las causas de cese temporal y destituciones de los docentes.

Plantea además sancionar con cese temporal las “actividades de proselitismo político a favor o en contra de organizaciones políticas” y “exaltar, justificar o enaltecer hechos de violencia”.

Y, también, propone destituir a los profesores que induzcan a los estudiantes “a participar en actividades de proselitismo político”, y a quienes persuadan u obliguen “a estudiantes a realizar cualquier tipo de actos que exalten, justifiquen o enaltezcan hechos de violencia”.

El segundo proyecto de ley fue enviado el 14 de febrero último. Ahí, sugiere modificar los artículos 18, 44 y 49 de la referida Ley de Reforma Electoral. En el artículo 44, propone añadir como motivo de destitución: “No ser a título personal o integrante, miembro, afiliado, representante, o pertenecer a una organización, movimiento o cualquier forma de agrupación cuya ideología o actos sean contrarios al orden constitucional, al sistema democrático y/o al respeto a los derechos humanos”.

