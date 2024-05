El Ejecutivo promulgó este lunes la Ley de Medicamentos Genéricos y por la noche la Asociación Nacional de Boticas y Farmacias Independientes mostró su desconformidad con la norma.

En diálogo con Canal N, Carlos Villarroel, presidente de dicha asociación, dijo que la ley no mejora la adquisición y abastecimiento de medicamentos y la calificó como “populista y demagógica”.

“En esta ley no existe ningún artículo relacionado a la reforma del sector salud para la mejora de la adquisición y abastecimiento de medicamentos genéricos en los hospitales, centros de salud y postas médicas a nivel nacional en el Ministerio de Salud”, dijo.

En ese sentido, criticó que el Estado está haciendo foco en el sector privado y no en el sector público, que tiene el 90% de la demanda de los medicamentos genéricos.

Asimismo, consideró que es inviable mantener un stock de 434 medicamentos genéricos en las farmacias (antes eran 40), en especial para los pequeños establecimientos.

“De los medicamentos mencionados en la lista, 53 no existen en el mercado peruano y 13 no tienen registro sanitario y mucho de ellos no responden a la oferta y demanda en el sector privado”.

Y agregó que la ley pone en riesgo a las pequeñas y medianas farmacias, con multas que significarían la quiebra de estos establecimientos.





Denuncia constitucional

Carlos Villarroel dijo que han encontrado que se vulneran tres derechos constitucionales y por ese motivo irán a los tribunales para detener la mencionada ley.

Señaló que esta ley vulnera tres principios constitucionales, que una de ellas es la economía social de mercado. ”Creemos que en este caso el Estado está gravando en la oferta del sector privado”.

“Vamos a plantear primero una acción de amparo para parar esta ley en el Poder Judicial y luego reunir las 5 mil firmas que nos pide la acción de inconstitucionalidad para demostrar que se está afectando la inversión privada de las pequeñas empresas”, expresó.

