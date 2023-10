Ubicada a 4,200 m.s.n.m., rodeada por siete nevados, en la ciudad de Caraz (Áncash), la laguna Parón es uno de los destinos turísticos preferidos para quienes practican trekking o escalada, además de ofrecer un paisaje único y hermoso.

Debido a la complejidad geográfica donde se ubican algunos de estos destinos, se desarrollan constantes evaluaciones para estimar ciertos peligros, que en este caso el Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (Inaigem), la Autoridad Nacional del Agua y otras entidades relacionadas han monitoreado desde hace algunos años.

El informe publicado por el Inaigem en 2021—titulado “Evaluación de Riesgos por Aluvión en la ciudad de Caraz, provincia de Huaylas, departamento de Áncash”— sostiene que la laguna Parón “se encuentra en nivel de peligro muy alto por desborde ante avalancha y caída de bloques de roca, en el contexto del cambio climático”.

“Se ha identificado como peligro al posible aluvión a causa del desembalse de la laguna Parón, bajo el primer escenario correspondiente a la avalancha de hielo desde el glaciar Hatunraju ubicado al flanco izquierdo de la laguna”, se lee en el documento.

En julio de este año, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) mediante la jefatura del Parque Nacional Huascarán dispuso el cierre temporal de los recursos turísticos ubicados en la Quebrada Parón.

Además, el Ministerio Público notificó al presidente de la comunidad Cruz de Mayo (que administra la laguna), Esteban Oro Rosas, y al representante de la Campiña Yanahuara-Caraz, Armando Ángeles Pajuelo, para tomar acciones inmediatas y concretas a efectos de dar cumplimiento a las recomendaciones dictadas sobre la laguna.

Esta situación ha generado un descontento en Cruz de Mayo, ya que consideran que la laguna no se encuentra amenazada.

MESA DE DIÁLOGO

¿Qué se viene ahora? “En reunión de autoridades se ha quedado, para solicitarles a las entidades que hicieron el informe del peligro de la laguna Parón, que vengan a exponernos para el 30 de octubre en el auditorio de la municipalidad”, dijo José Felipe Espinoza, alcalde provincia de Huaylas a Perú21.

La gerente regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Áncash y coordinadora de la mesa de diálogo y gestión integral de la laguna Parón, Ana Marlene Rosario Guerrero, indicó a este diario que el problema se debió a “malas interpretaciones”.

“La laguna Parón está considerada como un peligro y no que se va a desembalsar ahorita (…). Según los estudios colegiados, se puede generar desprendimiento de rocas o avalanchas en áreas superiores que pueden afectar el volumen actual de la laguna. Además, en el entorno de la laguna existen glaciares enterrados que con El Niño están derritiéndose y eso ha producido pequeños huaicos. Yo no hablaría de desembalse porque no es. Por eso digo que sería bueno que también escuchen a quienes han elaborado el informe”, manifestó.

En tanto, el coronel Carlos Hurtado Céspedes, director de la Dirección Desconcentrada del Indeci - Áncash, anunció que el 6 de noviembre se ejecutará un simulacro ante posible desborde la laguna Parón. “Estamos poniéndole bastante énfasis a Parón, sobre todo a la comunidad Cruz de Mayo”, dijo a este diario.

VIDEO RECOMENDADO

Video: Javier Zapata