De los siete integrantes de la ONG senderista Voluntad Transformadora, detenidos por adoctrinar niños con el sanguinario pensamiento terrorista de Abimael Guzmán, tres de ellos son viejos conocidos de los agentes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote). El jefe de esa dirección, el coronel Max Anhuamán, confirmó ayer que el cabecilla de ese organismo de fachada, Juan Santos Romero, es un peligroso excarcelado senderista —tal como lo reveló Perú21— y añadió que durante los último años tuvo constantes reuniones clandestinas con conocidas integrantes del Movadef como Nora Alva Alfaro y Nastia del Pozo, para afinar detalles de su plan criminal.

Esa vinculación se concreta —dijo el coronel Anhuamán— porque la ONG Voluntad Transformadora es un organismo generado de Sendero Luminoso, creada para actuar de forma encubierta, y explicó que eso ocurre porque los miembros del Movadef y sus principales cabecillas, al estar enjuiciados en los casos Perseo y Olimpo, se ven obligados a esconderse y a “generar otros organismos”, como es el caso de la referida ONG.

Anhuamán aseguró que la Fiscalía ha iniciado una investigación sobre este caso de adoctrinamiento senderista, y como ejemplo mostró un video, del 21 de agosto de 2019, en el que aparece una niña entonando el siguiente eslogan de propaganda terrorista: “Viva el marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo”. “Eso es algo que está en el plan de construcción —explicó Anhuamán—, dictaminado en su momento para defender el partido y la ideología de Sendero Luminoso; eso es lo que están impregnando en esos angelitos de Dios, a ellos”.

Presentación del operativo de la Dircote contra ONG de Sendero Luminoso. (Video: Dircote)

Sin embargo, no es el único video en el que aparecen los niños adoctrinados. Hay otras grabaciones, realizadas entre 2018 y 2020, en Trujillo, ciudad que fue la base de operaciones de la ONG terrorista, pues el cabecilla, Juan Santos Romero, es oriundo de ahí.

El jefe policial mostró grabaciones de acciones de boicot contra las elecciones congresales de 2020, en el que los integrantes de la ONG senderista, en compañía de los menores, piden el voto nulo y el voto viciado; además, hay pruebas de su participación en actos de celebración por el Día Internacional de la Mujer Proletaria, del 8 de marzo de los años 2019 y 2020, que son actos ceremoniales terroristas.

MONSTRUO. Juan Santos, el cabecilla, dijo ser “revolucionario”. (Foto: Javier Zapata/Perú21)

Pero, la acción senderista más comprometedora de ese organismo de fachada ha sido la registrada el 6 de marzo de este año, en el asentamiento Jerusalén, en el distrito La Esperanza. Esa noche, algunos de sus miembros colocaron un trapo rojo con el dibujo de la hoz y el martillo, junto con inscripciones relacionadas con Sendero Luminoso.

Presentan a los detenidos de la organización senderista Voluntad Transformadora

Presentación de los miembros de la ONG senderista detenidos por la Dircote. (Video: Grabado con Motorola G100)

CONEXIÓN CON MOVADEF

“No soy terrorista, soy un luchador socialista”, señaló el excarcelado senderista Santos Romero, sin mostrar arrepentimiento, en la Dircote, tras ser capturado. Según su ficha de la Dircote, fue sentenciado a 20 años por terrorismo, en 1994, pero salió en libertad en 2006. Y desde esa fecha se desempeñó como secretario de propaganda del comité provincial del Movadef en Trujillo.

Nora Alva Alfaro, otra de las senderistas, fue nombrada en 2018 secretaria del Movadef de la base de la universidad San Marcos. Tras recibir 20 meses de detención preventiva por el operativo Olimpo, salió en libertad.

Nastia del Pozo, la última de las integrantes relacionada con el Movadef, fue nombrada secretaria general de la base del Centro de Lima de ese organismo senderista. Al igual que Alva Alfaro, en el 2020 le dieron 20 meses de detención preventiva, y salió libre. Como es evidente, ninguno de ellos cambió.

SABÍA QUE

-El operativo policial, con carpeta fiscal, comenzó en octubre del año pasado.

-El ministro del Interior, Vicente Romero, señaló que la Dircote seguía los pasos a los miembros de esta organización desde 2019.

-Romero recordó que este adoctrinamiento hace acordar el caso de los pioneritos, que eran niños secuestrados en el VRAEM para adoctrinarlos y convertirlos en soldados.

-“Voluntad Transformadora es un organismo generado de Sendero para tratar de tergiversar a la población y engañarla”, señaló el jefe de la Dircote, coronel Max Anhuamán.

-7 personas, 4 hombres y 3 mujeres, integraban la ONG senderista Voluntad Transformadora. La Dircote le seguía los pasos desde 2019.

-“El cabecilla es un excarcelado de Sendero Luminoso que responde al nombre de Juan Santos Romero”, señaló el ministro del Interior, Vicente Romero.

Pedro Yaranga, experto en seguridad integral: “Algunos dicen que Sendero no existe”

“El adiestramiento de los niños es consecuencia de lo poco que se ha hecho a través de los años. Los políticos siempre suelen festejar después de cada acción. Cuando cayó Abimael Guzmán fue una fiesta. Cayó Feliciano fue otra fiesta. Y así caen los mandos y festejan. Para ellos ya se acabó el terrorismo. De eso se contagian, por ejemplo, algunos políticos y hasta académicos que dicen que Sendero ya no existe, que el terrorismo ya no existe, que lo que existe en el país simplemente es un sicario del narcotráfico. Pero están completamente alejados de la realidad. A Sendero todo esto le favorece y continúa trabajando de una forma bastante sostenida. Y silenciosa, además, porque no sabemos hasta el momento si esta facción está trabajando también con otras organizaciones similares. Se trataría de un clan familiar donde también estarían involucrando a sus propios parientes menores de edad”.