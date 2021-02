Joswilb Vega nació en una zona humilde del país, con todas las probabilidades en contra para lograr el éxito, pero con la convicción de tener que ser el mejor y con el apoyo incondicional de sus padres, logró sobresalir.

Hoy, quiere acortar las brechas de oportunidades que hay para los mejores alumnos de provincias, para que, como él, puedan venir a Lima y desarrollarse profesionalmente en las mejores empresas del país.

Todavía queda mucho por hacer, pero nada es imposible para él.

¿Dónde naciste?

Nací en el distrito de Velille, en la provincia de Chumbivilcas, en el Cusco.

¿Cuáles son las condiciones educativas de esta localidad?

Según el informe de desarrollo humano que publica las Naciones Unidas, Velille es el distrito con la menor tasa de desarrollo humano. Tenemos la mayor tasa de analfabetismo y pobreza. Es uno de los distritos más complicados. Los pabellones en mi escuela eran de adobe. Las aulas estaban techadas con calamina o con paja. No había luz en todo el pueblo. Teníamos que estudiar de día o de noche con vela.

¿Cómo pasas de esas condiciones a tener una Maestría en la universidad de Oxford?

Son 3 puntos. Esfuerzo, confianza y oportunidades. Por esfuerzo me refiero a estar en un hueco solo y tener que salir arañando la pared. En mi caso fue un esfuerzo sobresaliente con mucho sacrificio.

¿Qué es el sacrificio para ti?

Yo me fui a Arequipa a estudiar cuando tenía 12 años, solo. No conocía el lugar, era un colegio militar. Además, yo estaba acostumbrado a ser el mejor del salón y acá el nivel de exigencia era mucho más alto, además yo todavía no dominaba el castellano. Mi primera lengua es el quechua. Fue una época de mucha soledad para mí. El viaje de Velille a Arequipa tardaba un día, así que mis papás no me podían visitar. Cuando los domingos venían las familias a visitar y traer cosas yo estaba solo en mi cuarto. Fue muy duro para mí, pero también para mis papás. A veces me sentía un poco culpable, porque me tuvieron que dejar ir para que pudiera tener un mejor futuro.

¿Qué relación tienes con tus papás hoy?

Están muy contentos por mí porque ven todo lo que he logrado a nivel profesional, personal e incluso a nivel social. Siempre se han mostrado un poco tristes porque me dejaron ir a los 12 años y perdieron parte de esa convivencia a la que suele estar acostumbrado un padre. Ese fue el costo que tuvieron que asumir ellos y yo también.

Mencionaste la confianza como punto clave para tu desarrollo.

Siempre me he sentido muy respaldado y animado por mis papás. Me dijeron que tenía que aspirar siempre a más y hacer las cosas bien. Siempre había un mensaje de hacer las cosas bien para poder llegar más adelante.

¿Mostraste habilidades sobresalientes desde pequeño?

Siempre fui el primer puesto en todos mis cursos. Además, el empuje no venía solo de mis papás; también de mis tíos, los papás de mis amigos y hasta de la comunidad. Me elegían a mí para recitar poesías ante el pueblo o cuando venían autoridades me elegían para hacer los reclamos. Siempre he tenido una participación muy activa donde he estado.

¿Sentías que el pueblo te quedaba chico?

Sí.

Hablaste también de las oportunidades.

La primera oportunidad fue poder irme a Arequipa a estudiar en el colegio militar. Una segunda oportunidad fue poder estudiar en la Universidad San Pablo, gracias a una beca que me ofreció el Pro Rector. Esos estudios me permitieron postular al curso de economía del BCRP, que es altamente competitivo.

¿Cuál era tu objetivo cuando eras pequeño?

Nunca me proyecté algo final tan exacto. Hasta cuarto de secundaria no sabía qué carrera estudiar. Sabía que quería ser un profesional que tuviera un impacto en la sociedad. Quería que mi impacto tuviera un alcance más visible.

¿Y Ahora, cuál es tu norte?

Seguir creciendo. Ser una persona con un autoridad moral y técnica tan fuerte que cuando surja un problema nacional, yo pueda brindar mi conocimiento y herramientas para ayudar y brindar soluciones.

¿Qué es RdPro?

Es una red que te brinda una experiencia que ayuda a identificar y potenciar a los mejores estudiantes de universidades de provincia para nivelarlos con los mejores estudiantes de las universidades de Lima y brindarles la oportunidad para que compitan en las mismas condiciones.

¿Por qué hay menos oportunidades para los profesionales de provincia?

Las bases de la mayoría de empresas están en Lima. La demanda laboral está acá. Si yo me quedaba en Arequipa, no hubiera podido lograr estar donde estoy ahora. Con Rd Pro buscamos identificar a personas excepcionales de provincias para ponerlos de igual a igual a competir por los mejores puestos.

¿Qué se siente ser uno de los próceres del bicentenario?

Mucha alegría porque han validado que lo que haces está bien. Además, ha aumentado nuestro sentido de responsabilidad. Al estar expuestos, sabemos que debemos superar nuestras expectativas.

¿Qué esperas de tu país este 2021?

Espero que la coyuntura nos ayude a darnos cuenta a todos los que aman su país, que no podemos vivir de espaldas al Perú. Ni nosotros, ni las universidades, ni las empresas, porque en algún momento va a explotar. Eso es lo que ha pasado el año pasado y está pasando ahorita. No vivimos en una burbuja, no podemos ser indiferentes a la sociedad.

