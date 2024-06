Central, el aclamado restaurante dirigido por los chefs Virgilio Martínez y Pía León, ha sido galardonado con el prestigioso título de ‘The Best of the Best’ de la última década, según la reconocida lista The World’s 50 Best Restaurants. La ceremonia de premiación se celebró el 5 de junio en Carversteak de Resorts World, en Las Vegas, congregando a influyentes chefs y restauradores de todo el mundo.

Ubicado en el pintoresco barrio limeño de Barranco, Central se ha destacado por su enfoque innovador y su compromiso con la diversidad culinaria del Perú. El restaurante ofrece una experiencia gastronómica única que explora los diversos ecosistemas del país, desde la costa hasta los Andes, utilizando ingredientes nativos que resaltan la riqueza y el patrimonio cultural peruano.

La creatividad y dedicación de sus chefs han llevado a Central a alcanzar nuevas alturas, posicionándolo como un referente de la capacidad de la cocina peruana para reinventarse y fascinar paladares a nivel internacional. El comedor peruano ha escalado a la cima de la gastronomía mundial gracias a su enfoque único e innovador, que fusiona técnicas ancestrales con una visión contemporánea.

Virgilio Martínez y Pía León han sabido captar la esencia de la biodiversidad peruana, explorando distintos ecosistemas del país para incorporar ingredientes autóctonos en sus creaciones, muchos de los cuales son desconocidos fuera del Perú. El restaurante es conocido por su menú degustación, que lleva a los comensales en un viaje a través de los paisajes naturales del Perú, desde las profundidades del océano hasta las alturas de los Andes.

¿Por qué ‘Central’ recibió el reconocimiento?





Cada plato en Central no solo presenta sabores únicos, sino que también cuenta una historia sobre la geografía y la cultura peruana. Este meticuloso cuidado en la selección y preparación de los ingredientes, combinado con una presentación impecable, ha establecido a Central como un pionero en la alta cocina, lo que le ha valido el reconocimiento constante de críticos y expertos internacionales.

La distinción de The Best of the Best celebra una década de excelencia y dedicación, reconociendo la capacidad de Central para innovar y liderar la vanguardia de la gastronomía mundial. Este logro no solo enaltece al restaurante, sino que también pone en alto el nombre de Perú en el mapa culinario global, demostrando que la cocina peruana puede competir y sobresalir en la escena internacional.





¿Por qué Central de Virgilio Martínez no pudo competir?





Central ya no pudo ser elegido el mejor restaurante del mundo en la edición 2024, y es que al ser galardonado en el 2023 ingresó automáticamente a una nueva categoría denominada Best of the Best, que agrupa a aquellos restaurantes que alcanzaron el primer puesto en ediciones anteriores.

“Lamentablemente, para los peruanos, Central ya no puede ocupar el primer lugar, ya que al alcanzar esta posición se ingresa a una lista más exclusiva, Best of the Best de The World’s 50 Best Restaurants, donde se encuentran todos los ganadores de años anteriores”, comentó la periodista gastronómica Laura Graner.









