Indignados porque no reciben equipos de protección contra el contagio de Covid-19, un grupo de trabajadores de salud del hospital de EsSalud de Huánuco realizaron un plantón exigiendo eficientes implementos de bioseguridad y la salida inmediata de la presidenta ejecutiva de esta institución, Fiorella Molinelli Aristondo.

“La situación de trabajo no es de las mejores, por ejemplo ahora ya no contamos con mascarillas para poder trabajar. Si no nos dan los materiales no vamos a trabajar, estamos exponiendo nuestra salud. Deben brindarnos mejores condiciones de trabajo”, sostuvo el presidente del Cuerpo Médico, Narcizo Abad.

Asimismo, el galeno sostuvo que se cuentan con pruebas rápidas limitadas para poder aplicarlas a los profesionales que tienen contacto con los pacientes COVID-19. Y precisó, que el personal de salud se siente “abandonado por su institución”.

A su vez, el médico mencionó que el director de EsSalud, Milward Ubillús hace todo lo posible por coordinar apoyo en el trabajo, pero desde la capital no le brindan la logística necesaria. “Tenemos catorce médicos en cuarentena por el coronavirus. Nos estamos quedando sin personal, por lo que redoblamos nuestros esfuerzos para atender a la población. El director nos apoya, pero está atado de manos, ya que las compras son corporativas. Tenemos un promedio de 400 trabajadores en la institución, 70 profesionales trabajan a diario y no se dan abasto ante la demanda de atención de los asegurados”, manifestó el galeno.

Narcizo Abad corroboró la afirmación de la decana del Colegió Médico de Huánuco, Dalin del Carpio, quien sostuvo que los médicos compran con sus propios recursos los equipos de protección personal para evitar contagios.

Además, los profesionales sostienen que no les cumplen con los bonos ofrecidos y que tienen que reusar los mandilones descartables debido a la escasez de los mismos. “De los 92 enfermeros con los que cuenta el hospital, el 50 % se encuentra en aislamiento ya que ha atendido a grupos de pacientes vulnerables”, informaron los galenos.

“La presidenta ejecutiva de EsSalud, Fiorella Molinelli debe salir del cargo. Estamos viviendo un momento de crisis en la institución en medio está pandemia. No debemos dejara que pase lo que sucede en Loreto e Iquitos”, concluyó Narcizo Abad.

