Desde hace dos semanas, pobladores de la tribu Ikitu, del distrito Alto Nanay (Loreto), andan asustados por la presencia de “seres extraños” que han perpetrado varios ataques durante las noches.

La última víctima fue una menor de 15 años, quien tiene lesiones en el cuello: luego que la atacaron por la espalda, le taparon la boca y cuando opuso resistencia le cortaron el cuello.

“Los niños no duermen, las madres están desvelándose, son extraterrestres, están blindados, le he baleado dos veces y no cae, se eleva y desaparece”, dice uno de los pobladores a Latina.

Los pobladores en general señalan que estos seres flotan, al menos un metro de altura. También indican que han intentado defenderse, pero suelen desaparecer.

La Policía Nacional y miembros de la Marina de Guerra llegaron hasta el lugar. La comunidad está aterrorizada y las personas piden más resguardo.