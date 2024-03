Hazaña médica le salvó la vida. Durante una cirugía de alta complejidad, el equipo del servicio de Cirugía Cardiaca y Vascular Periférica del Hospital Almenara, liderado por el cirujano cardiovascular Juan Diego Cuipal Alcalde, logró extraer un clavo que atravesó la garganta de una paciente de 68 años.

En Ica, Celia Tello celebraba la llegada de una de sus hijas a Ica desde España, con un banquete cuyo plato principal eran los chicharrones preparados por ella misma. Mientras degustaba el tradicional platillo, sintió que algo raspó su garganta. Al pasar los días, los dolores se intensificaron, su cuello se inflamó y pensó que se trataba de alguna infección. Volvió a Lima y cuando vio que había tosido sangre, se preocupó.

Rápidamente, se acercó a la emergencia del Hospital Almenara en donde le realizaron diversos exámenes y una tomografía que fue determinante. En las imágenes se descubrió un objeto metálico que atravesaba la arteria carótida, una arteria importante que lleva irrigación al cerebro.

Nadie podía creer cómo Celia de 68 años, había sobrevivido con un clavo incrustado en la arteria por 43 días. “Estaba muy asustada, no me recuperaba; jamás imaginé que el raspón que sentí al tragar el chicharrón era a causa de un clavo en mi garganta. Mi familia me acompañó y dio su apoyo. Mi fe en Dios y los doctores hizo posible este milagro; gracias al hospital Almenara” declaró conmovida la paciente.

DELICADA INTERVENCIÓN

El doctor Cuipal Alcalde decidió actuar luego que la paciente y su familia aceptaron que la sexagenaria se someta a tan delicada intervención. Explicó que la frecuencia de este tipo de casos es extremadamente baja a nivel internacional: “El caso atendido en el Hospital Guillermo Almenara de EsSalud, es el primero reportado y atendido con éxito en el Perú; en Latinoamérica solo ocurrieron 2 y a nivel mundial, hay menos de 10 casos”.

“Nuestra paciente tuvo una recuperación favorable, estuvo hospitalizada 7 días después de la cirugía, pudo volver a comer al día siguiente sin ninguna repercusión neurológica o complicación en la recuperación; todo salió como lo esperábamos y hoy vuelve sana y salva a casa”, recalcó. Celia incluso cumplió sus 69 años estando aún hospitalizada y el mejor regalo que ha recibido ha sido la oportunidad de estar viva luego de tremendo incidente.

El médico cirujano Juan Diego Cuipal Alcalde indicó que el Servicio de Cirugía Cardiaca y Vascular periférica del Hospital Almenara, cuenta con dos áreas altamente especializadas en cirugía cardíaca y cirugía vascular y endovascular, con tecnología de punta y estando a la vanguardia de los países del primer mundo para atender las exigencias del servicio de salud en favor de los asegurados.

