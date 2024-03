La mañana del lunes fue atropellado por un bus un hombre de 73 años, quien transitaba con su bicicleta en la avenida Benavides, en Surco. Este sujeto perdió la vida y horas más tarde varios ciclistas realizaron un plantón.

El grupo de ciclistas manifestó su enojo por el accidente en el óvalo Higuereta y expresaron que el video de la cámara de seguridad que captó el accidente demuestra que no hubo negligencia del adulto mayor.

“Lastimosamente no es la primera vez. Pasan tantos accidentes y no sé hasta cuándo. ¿Qué debemos hacer? Tomar las calles es lo único que nos queda porque no sabemos qué hacer”, dijo a RPP Gisela Tuya, presidenta de Bicicleteando Perú.

El fallecido ha sido identificado como Carlos Francisco Huahuamullo López, de 73 años, quien perdió la vida tras el impacto con el bus. No llevaba casco.

El conductor del bus, Aldrin Israel Álvarez Bolívar, de nacionalidad venezolana, ha sido detenido. El bus que manejaba no tenía revisión técnica y registra multas de transporte por más de 7 mil soles.

Álvarez Bolívar será inhabilitado definitivamente para prestar el servicio de transporte.

Por medio de sus redes sociales la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó que la empresa de transportes ‘Holding Real Express’ será sancionada con una multa de S/ 20,600.

