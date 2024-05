El panorama es preocupante, por ello es necesario sensibilizar sobre el tema. Solo dos de cada millón de peruanos son donantes de órganos. Ante ello, EsSalud inició una campaña para promocionar la Línea 107 Opción 8, conocida como ‘La línea del Donante’, mediante la cual los usuarios podrán resolver sus dudas sobre este tema.

Según reportes del Reniec cerca de 30 millones de peruanos (lo que representa un 86% de la población de Perú) han registrado en su DNI que NO son donantes de órganos.

Al realizar la llamada, el usuario será atendido por un médico teleoperador que brindará más detalles respecto al nuevo marco legal de la Ley N° 31756, que tiene como objeto promover la donación de órganos y tejidos humanos de donante cadavérico para trasplante con fines terapéuticos, y que sugiere que todos los ciudadanos son donantes salvo se haya declarado lo contrario en su DNI.

Asimismo, se buscar desmitificar información con relación a los procesos de donación, a fin de que el ciudadano se sienta seguro y respaldado a la hora de tomar la decisión de ser donante. El servicio está disponible desde hoy y funcionará las 24 horas del día los siete días de la semana.

Este canal es únicamente informativo, y si se desea consultar por casos más específicos, el operador derivará la consulta al teléfono 265-3829 anexo 2802 o al correo: infodonacion@essalud.gob.pe, donde los profesionales de la Gerencia de Procura y Trasplante brindarán información especializada.





Reconocimiento por el Día del Donante

Bajo el lema “El momento de dar el sí, es ahora”, se realizó la ceremonia de reconocimiento por el del Día Nacional del Trasplantes de Órganos y Tejidos, que inició con una emotiva celebración eucarística a la que asistieron los pacientes trasplantados y los familiares de aquellos héroes anónimos que decidieron donar sus órganos para salvar vidas.

También hubo una ceremonia de reconocimiento a las instituciones (Ministerio de Defensa, Ministerio de Salud, Ministerio del Interior y Reniec) que día a día coadyuvan esfuerzos para conseguir que los operativos sean exitosos y cada uno de los órganos llegue a quien más lo necesitan.

Uno de esos pacientes fue Luis Román Guerrero, quien hace dos años y medio recibió un trasplante de corazón en el INCOR y tras una exitosa recuperación logró seguir adelante con su vida.

“Estar en lista de espera es uno de los procesos más difíciles que me ha tocado vivir. Mientras esperaba, mi salud se iba deteriorando, era muy difícil para mí, para mi familia, no podía movilizarme, no podía abrazar a mis hijas. Los médicos me decían: ya te hemos dado todo el tratamiento posible, ya no podemos hacer nada por ti solo esperar un trasplante. Gracias a Dios, y gracias al acto altruista de una familia, en noviembre del 2021 por fin llegó el corazón y pude volver a empezar”, expresó Román.

Durante la ceremonia también se hizo presente la señora Marisol Bazan, quien contó que su pequeño de 13 años expresó su deseo de convertirse en donante sin presagiar que a las pocas semanas su vida se apagaría. Su familia, conocedora de su deseo, respetó e hizo valer la última voluntad del pequeño. Hoy, el pequeño vive en las más de seis personas que recibieron sus órganos.

DATO

El Seguro Social de Salud realiza hasta el 85% de trasplantes en todo el país.

