Un nuevo caso de secuestro. Ahora en Trujillo se conoció que el empresario minero Emilio Julca fue plagiado cuando transitaba por la ruta del caserío de Coipin, en Huamachuco. Sus dos acompañantes fueron asesinados sin piedad.

Estas dos personas que acompañaban a la víctima fueron asesinadas.

Tras dos días de búsqueda, la camioneta del empresario fue encontrada abandonada en la zona del plagio.

Sus dos acompañantes, identificados como Ezequiel y Johana, estaban tendidos sin vida en el suelo, solo metros más allá. Ambos tenían impactos de bala en la cabeza.

“Por qué han hecho eso. Ayer me comuniqué con él, entre las 10 a.m. o 11 a.m., tomó desayuno y salió de la casa”, dijo a Latina Noticias entre lágrimas la esposa de Ezequiel, quien era el chofer del empresario a quien cariñosamente llaman ‘Pantera’.

Según el presidente de la ronda campesina, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados por trabajadores de la zona.

“Se han producido dos homicidios, pero estamos en proceso de investigación”, dijo ante las cámaras de Latina Noticias el coronel Percy Huapaya, jefe Divincre La Libertad.

Sin rastros de Jackeline Janina Salazar Flores

En tanto, Jackeline Salazar Flores sigue en manos del hampa.

Familiares y amigos de la empresaria están recolectando los dos millones de soles que piden sus captores.

¿Quién es Jackeline Salazar Flores, la empresaria secuestrada en Los Olivos?

Por su parte, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez confirmó que la Policía Nacional no interviene en las negociaciones y que solo actuarán “de oficio”. Esta decisión se tomó a pedido del padre de la dueña de gimnasios.

Jackeline Janina Salazar Flores fue secuestrada la noche del último lunes 13 de mayo a la altura de la cuadra 33 de la avenida Alfredo Mendiola, esto minutos después de salir de uno de sus gimnasios ubicado en la cuadra uno del jirón Pedro Paulet, en La Pascana, Comas.

