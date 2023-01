Luego que el pasado 26 de diciembre se desbordara el río Previsto , ubicado en el centro poblado del mismo nombre, en la provincia de Padre Abad. La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali insta a la Municipalidad Provincial de Padre Abad a que disponga acciones urgentes para atender con ayuda humanitaria a las 15 familias del sector de la Junta Vecinal Nuevo Pacífico, que resultaron damnificadas.

El desborde del río, que también ocasionó la muerte de dos personas, tres desaparecidos y una persona menor de edad herida, solo dejó 20 hectáreas de cultivo de cacao, que es usado por los moradores de la zona como medio de supervivencia.

El área de Gestión del Riesgo de Desastre de la Municipalidad Provincial de Padre Abad remitió el Informe n.° 041-2022-OPDC-MPPA-A/FFDA, el 28 de diciembre de 2022, al alcalde que aún se encontraba en el cargo, detallando los hechos ocurridos y pidiendo que se declare el Nivel III para la intervención del Gobierno Regional de Ucayali, para que se provea de diferentes materiales a la población damnificada, solicitud que hasta el momento no ha sido atendida.

“No es posible que las autoridades dejen de atender esta emergencia por procesos burocráticos. Las personas necesitan alimentos, agua, carpas para descansar, ya ha pasado más de una semana sin que sus necesidades sean atendidas”, precisó Susana Huamán, jefa de la Oficina Defensorial de Ucayali.

En esa línea, la representante de la institución añadió que también ha coordinado con la oficina de Defensa Civil de la comuna Padre Abad, donde indicaron que antes de solicitar apoyo al municipio debe pedirse la intervención de la comuna distrital de Boquerón. No obstante, esta no cuenta con una Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres, es decir no pueden brindar la ayuda humanitaria.

Ante ello, en atención del principio de subsidiariedad y el nivel de emergencia se insistió ante la Municipalidad Provincial de Padre Abad a fin de que atienda y brinde apoyo a las familias que resultaron damnificadas por el desborde del río Previsto, realizando las coordinaciones necesarias con el Gobierno Regional de Ucayali. Asimismo, adoptar las medidas necesarias para que ante eventuales emergencias futuras se gestione de manera oportuna la ayuda humanitaria.

Incluso, la titular de la oficina defensorial manifestó que se comunicó con la Unidad de Protección Especial (UPE) de Ucayali, quien viene interviniendo a favor de adolescente de 13 años que quedó en orfandad. Es así que se le brinda ayuda psicológica, atención médica y se inició el procedimiento por desprotección familiar y se evaluó a sus familiares, quienes se quedarán a su cargo.