El Día Internacional del Beso se celebra este 13 de abril como un homenaje al beso de más larga duración que se ha registrado en la historia, el cual ocurrió en Tailandia para conmemorar el Día de San Valentín.

Esta fecha es un recordatorio de la importancia que tiene el beso para las relaciones humanas. Sin embargo, este año se debe evitar festejar, en la medida de lo posible. ¿El motivo? Sí, el coronavirus .

Puede ser excesivo explicar o volver a explicar que la saliva o gotas salivales es una de las principales vías por las que se produce el contagio. Lo mismo aplica para los besos, en donde la saliva, por obvias razones, juega un papel protagónico.

El amor no va a desaparecer por no dar un beso, pero al no hacerlo, podrás estar salvándole la vida a las personas que amas. Así que este 13 de abril, intenta inventar una nueva forma de besar, no dejen de celebrar, pero cuiden primero su salud.

Recuerden siempre utilizar mascarillas (o respiradores), lavarse bien los dientes cada vez que sea posible para tener la boca limpia. También evitar mantener la boca seca bebiendo líquidos lo más que se pueda.

El beso puede transmitir en 10 segundos cerca de 80 millones de bacterias, según una investigación de la Organización de Investigación Científica Aplicada (TNO) de Holanda.

En el estudio publicado en la revista Microbiome, en el 2014, los científicos tomaron muestras de las bacterias de la lengua y la saliva de 21 parejas antes y después de un beso. Un miembro de cada pareja tomó una bebida probiótica que contiene variedades específicas de bacterias, incluyendo la Lactobacillus y la Bifidobacteria. Los investigadores encontraron que la cantidad de bacterias probióticas en la saliva del receptor se triplicaron y calcularon que se transfirieron un total de 80 millones de microorganismos en solo diez segundos.

Besar definitivamente puede ser un motivo de contagio si uno de los dos está con el virus. No lo olvides.

¿Y el sexo?

No hay pruebas de que se encuentre este virus en el semen o el flujo vaginal, además de que ninguna de las cepas conocidas del coronavirus se ha contagiado a través de las relaciones sexuales. Te recomendamos esta nota para que te liberes de dudas sobre el sexo en tiempo de coronavirus.

