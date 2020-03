Los días de cuarentena o aislamiento social obligatorio decretado por el estado como medida de prevención para frenar el avance de la pandemia de coronavirus (COVID-19) , ha despertado una serie de interrogantes sobre la vida sexual de las personas.

Las recomendaciones para prevenir el contagio es quedarse en casa, lavarse constantemente las manos y la cara con agua y jabón, y evitar el contacto entre las personas. Y justamente esta última medida es la que causa problemas entre las parejas sexualmente activas.

¿PUEDO CONTAGIARME DE COVID-19 AL TENER RELACIONES SEXUALES?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que la forma de contagio es a través de las gotículas que una persona infectada expulsa al momento de toser o estornudar. Incluso, menciona que el virus puede estar presente en las heces de una persona infectada, pero que la probabilidad de contagio a través del contacto con estas excreciones es bajo.

Sin embargo, todavía no hay pruebas de que se encuentre este virus en el semen o el flujo vaginal, además de que ninguna de las cepas conocidas del coronavirus se ha contagiado a través de las relaciones sexuales. Al respecto, el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York publicó una guía con consejos para disfrutar de la sexualidad mientras también se protegen del coronavirus.

Evidentemente, la principal recomendación es evitar las relaciones sexuales durante estos periodos de cuarentena y aislamiento social. Pero, siendo sinceros, existen muchas probabilidades de que el sexo se siga practicando pese a las indicaciones.

ALGUNOS CONSEJOS

- La pareja sexual más segura es uno mismo, por lo que la masturbación es una forma práctica de satisfacerse y no esparcir el virus, siempre que se realice de forma higiénica, con las manos lavadas o los juguetes sexuales desinfectados antes y después del acto.

- También se recomiendan las relaciones virtuales con parejas sexuales en línea, como una forma de mantener la distancia. Lo mejor siempre es poner una pausa a las relaciones de contacto y explorar otras opciones por el tiempo que duren estas medidas de prevención. Se puede considerar las citas por videollamadas, sexting o chats.

- En caso de encontrarse en cuarentena con la pareja sexual, esta situación no debería cambiar, pues ambos se encuentran aislados y en teoría no han estado expuestos al virus. Sin embargo, la situación cambia cuando uno de los dos empieza a presentar síntomas, tal como lo menciona el doctor británico Alex George:

“Si te encuentras en una relación, viviendo con esa persona y compartiendo en el mismo entorno, tu situación no debería cambiar. Sin embargo, si uno de ustedes muestra síntomas de coronavirus, entonces tienes que aplicar la distancia social y aislarte, incluso en tu hogar. En un mundo ideal, todos deberían mantenerse a dos metros de distancia, incluso en la casa, pero esto puede no ser factible”, refiere.

- El sexo con nuevas parejas no solo no es recomendado, sino que es muy difícil de concretarlo teniendo en cuenta que la razón de la cuarentena es que uno no salga de casa. Sin embargo, en el caso en el que esta situación se de, es importante, al menos, evitar los besos y usar condones, que sirven perfectamente bien para evitar el contacto en cualquier tipo de penetración, lo cual no solo ayuda a prevenir el coronavirus, también alguna enfermedad de transmisión sexual.

“Ciertamente no recomendaría tener nuevas parejas sexuales en este momento porque existe el riesgo de que puedas contraer el virus”, refiere Alex George.

“Si te has besado o has estado en contacto con alguien que crees que ha contraído el nuevo coronavirus, mantente aislado. Vigila tus síntomas. Si tienes síntomas, ten mucho más cuidado. Si tus síntomas son muy graves, busca apoyo médico”, agrega el doctor.

En importante recordar que el riesgo de contagio por coronavirus en esta última situación es alto, debido al desconocimiento sobre esta nueva pareja y la posibilidad de que sea asintomática o haya estado expuesta al virus previamente.

