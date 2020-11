Antonio Pratto, miembro del Comando Vacuna, advierte los graves riesgos de no inmunizar a los peruanos en el primer trimestre de 2021.

¿Cómo califica los avances en la compra de las vacunas candidatas?

La buena noticia es que la ministra Pilar Mazzetti ha dicho que tiene un objetivo de vacunar a 24 millones de personas antes de las elecciones, lo cual es bueno, es un objetivo bastante ambicioso. Nosotros pensábamos que si van a vacunar a todo el personal sanitario como médicos, enfermeras, Fuerzas Armadas, Policía, Defensa Civil, municipios, bomberos, miembros de mesa, adultos mayores y personas con comorbilidad tendrían más o menos a 7 millones de personas. Con eso es más que suficiente para vacunar en el primer trimestre. Sin embargo, si el objetivo es vacunar a 24 millones, es mucho mejor aún.

¿Por qué es importante vacunar pronto?

Porque nos podemos adelantar a una probable segunda ola y, en consecuencia, disminuir aún más el número de contagios y fallecidos, que es lo más importante desde el punto de vista sanitario.

¿Y desde el punto de vista económico?

Empezaríamos la reactivación de una vez por todas en medio de esta crisis económica que está agobiando al país. Además, iríamos a las urnas electorales con mucha más seguridad de que no va a haber una ola de contagios y no votaremos por un candidato antisistema por la frustración de mantenernos confinados, sin trabajo, sin dinero. Todo eso suma.

La ciudadanía quiere que ya lleguen las vacunas...

El Perú es uno de los países donde su población tiene más intención de vacunarse. En una encuesta de Ipsos, el 79% de los peruanos quieren vacunarse. Si ves otros países como Estados Unidos, llegan al 67%. Eso quiere decir que las condiciones en el país están dadas para tener un proceso de vacunación exitoso. Tenemos al Gobierno, la sociedad civil y el sector privado con muchas ganas de colaborar.

Según Capital Economics, la economía peruana del próximo año podría afectarse más si no se asegura la compra de vacunas.

Claro, por eso hemos insistido –con buena fe y no con ganas de molestar al Gobierno– en que terminen de firmar los acuerdos con los laboratorios. El Minsa ha informado que han tenido contactos y negociaciones con 20 compañías, con 13 han firmado acuerdos de confidencialidad –eso no es muy importante–, con 10 han firmado acuerdos no vinculantes y solo con uno han firmado un acuerdo vinculante, que es Pfizer. Eso no es suficiente.

¿Por qué?

Necesitamos con suma urgencia que esos acuerdos no vinculantes se hagan vinculantes, de manera que tengamos aseguradas dosis suficientes de vacunas para el primer trimestre del año. Después ya habrá más oferta de vacunas, pero ya habríamos perdido casi seis meses. Una segunda ola sería catastrófica para el país.

¿Qué son los acuerdos no vinculantes?

Son propuestas que se están negociando, pero si el Gobierno no quiere comprar o la empresa no quiere vender, no pasa nada. Un acuerdo vinculante sí tiene compromisos. Por eso es que estamos al último de la fila: no tenemos nada concreto. Si viene una segunda ola, habrá más confinamiento, más contagiados y más muertos, la economía va a empeorar.

¿Cuál es nuestra situación económica actual?

El PBI cada día decrece, pero lo hace en menor proporción que antes. Esperemos tener la sorpresa de que en diciembre o enero ya tengamos un PBI positivo, pero –insisto– corremos el riesgo de desperdiciar este esfuerzo si no vacunamos pronto.

¿El Comando Vacuna se beneficia de alguna manera con las compras?

Nosotros no cobramos salario de nadie, no pertenecemos a ninguna institución ni del Gobierno, ni privada; nosotros dedicamos parte de nuestro tiempo desinteresadamente, totalmente ad honorem, porque queremos que la situación del país mejore.

