Desde que el coronavirus llegó al Perú, mi primo José se comunica conmigo todas las semanas a través de Facebook. Vive en Australia desde los cuatro años y habla muy poco el castellano, pero su conexión con Lima es eterna porque tiene como raíz a mi abuela. Por esa razón, está pendiente de las noticias y quiere saberlo todo. “Me he enterado de que han extendido la cuarentena”, escribe preocupado desde su casa en Sídney, al otro lado del mundo.

Como él, más de tres millones de peruanos que decidieron abrirse paso lejos de casa preguntan por sus familias. El avance de la enfermedad, las redes sociales, las videollamadas a larga distancia y las actualizaciones en las cifras de fallecidos y contagiados los sobrecargan de información y ansiedad.

Perú21 conversó con once peruanos que, por diferentes circunstancias, están enfrentando la pandemia a miles de kilómetros del lugar donde nacieron. Todos coinciden en lo mismo: incertidumbre por los suyos y por su futuro como migrantes.

Lejos y sin respuestas

“He tratado de tomarlo con tranquilidad, pero cada día están poniendo más restricciones, me preocupa cuánto tiempo voy a estar encerrado”, cuenta desde Montreal el diseñador Gabriel Sánchez. Viajó a Canadá en junio del año pasado. No había terminado de establecerse cuando el COVID-19 lo interrumpió.

Desde el aislamiento, han cerrado restaurantes y negocios que no ofrecen productos de primera necesidad. La gente puede utilizar el servicio de bus gratuitamente porque se está priorizando no tener contacto entre personas (ni si quiera entre conductor y pasajero) y las autoridades han prohibido movilizarse de ciudad en ciudad dentro de la provincia de Quebec.

Gabriel no tiene familia en Canadá, donde ya hay 28,379 casos confirmados de COVID-19 y mil muertes.

En la misma situación está la comunicadora Marina Altaminaro, quien no puede trabajar por la suspensión de trámites administrativos en Budapest, Hungría. Al igual que Martín Vizcarra, el primer ministro de la nación europea se dirige diariamente a la población. Pero, como ella no domina el idioma, sus nervios se disparan. “Debo esperar la traducción del mensaje al inglés varias horas después”, lamenta.

Lo que más le llama la atención es que en el país se ha dispuesto que desde las nueve de la mañana hasta el mediodía solo pueden transitar por las calles —siempre y cuando sea para hacer uso de servicios básicos— los adultos mayores.

Las calles de Budapest vacías. La cuarentena en Hungría es indefinida. Hay mil 652 casos confirmados de coronavirus y 142 muertes reportadas hasta la fecha.

Como en Perú, el equipo que desinfecta las ciudades también intenta alegrar a los ciudadanos con canciones. Hace unas semanas, se escuchó por las calles de Budapest ‘La Macarena’. (Video: Marina Altamirano)

En África, la publicista Carla Montoya no sabe cuándo podrá abandonar Mayotte, una isla francesa de 250 mil habitantes cerca de Madagascar, a la que se mudó junto a su esposo. Planeaba cambiar de trabajo en junio porque un volcán está creciendo muy cerca de donde vive y hay riesgo de tsunami, pero han cerrado las fronteras y ya no puede moverse.

Solo entran al lugar alimentos en barco, que, debido a la crisis, están con los precios muy elevados. Para su seguridad, en casa ha fabricado sus propias mascarillas. “Hicimos mascarillas porque en verdad es muy difícil conseguir una, tampoco hay guantes y menos alcohol, entonces toca ingeniárselas”, cuenta.

Pese a todos sus problemas y a los 13 mil kilómetros que la separan de Lima, está pendiente de su familia y evalúa las medidas que adopta el gobierno del Perú.

Carla y Sylvain se conocieron en Lima cuando eran estudiantes universitarios. Él es francés y ella peruana. Viajaron juntos a Mayotte sin saber que el COVID-19 los sorprendería en la isla.

Mayotte se encuentra en el extremo de África y reporta 221 casos de COVID-19 y tres muertes por la pandemia. Aquí vive nuestra compatriota.

Laura Correa, fotógrafa en España: “Mi amigo enfermó, entró a UCI y salió en cenizas”

España es el segundo país con más casos de COVID-19 en el mundo con 180 mil 659 contagiados, de los cuales 49 mil 526 están en la ciudad de Madrid, donde vive Laura. Se han registrado 18 mil 812 muertes en todo el territorio español. (Datos actualizados a las 00:00 horas del 16 de abril).

Laura no sabe si podrá terminar el máster por el que viajó a España. Por el momento todo está suspendido y sus gastos crecen cada día más.

“No me puedo mover de aquí. Viajé hace unos meses a Madrid para estudiar un máster audiovisual y ahora se ha suspendido. Vivo con dos doctores y ellos me cuentan lo difícil de la situación en los hospitales. Me mantengo informada gracias a ellos, pero también representan un riesgo para mi salud. Me han contado que antes atendían a 40 pacientes por día y que ahora hay una demanda de 200 por turno. Hace unas semanas, todos pensábamos que el coronavirus era una exageración y una gripe más. Luego todo creció exponencialmente y colapsó. Las personas no salen de sus casas, solo para comprar en supermercados y farmacias. Hace poco murió un amigo mío y nadie lo pudo velar. La última vez que lo vio su esposa fue cuando lo hospitalizaron en Emergencias. Luego se lo trajeron en cenizas. La cantidad de fallecidos sigue en aumento y eso que España tiene uno de los mejores sistemas de salud de la región. En Madrid, una pista de patinaje sobre hielo ahora funciona como un almacén de cadáveres”.

Vista exterior del "Palacio de Hielo", un centro comercial con pista de patinaje situado en Madrid que ahora se usa como morgue. (Foto: EFE)

Javier Curaca, piloto en Taiwán: "Los extranjeros que no acatan leyes son deportados”

Taiwán, pese a estar a menos de mil kilómetros de Wuhan (donde surgió la epidemia), está entre los países con menos contagiados por COVID-19 en el mundo con 395 casos y 6 muertes. (Datos actualizados a las 00:00 horas del 16 de abril).

Javier asegura que la verdadera lucha durante esta pandemia será sobrevivir y que eso es lo importante. Desde Taipéi manda fuerzas para sus compatriotas. Él sigue trabajando.

“Soy piloto de una aerolínea y desde 2016 vivo en esta isla a 80 kilómetros de China, en la ciudad de Taipéi. Las estadísticas decían que íbamos a ser uno de los países más afectados. Pero aquí ya se tenía un plan de contingencia porque hace unos años se combatió el SARS. Cuando llegó el coronavirus, el Gobierno tomó el control de la producción de mascarillas y se distribuían por número de DNI. Todos los canales de TV y radios transmitían a toda hora información sobre el virus. En cada lugar (trabajo, hoteles, restaurantes) te tomaban la temperatura. Cuando hubo un rebrote de casos importados, se prohibió la entrada de extranjeros, a menos que sean residentes o ciudadanos. Puedes salir del país pero si regresas, debes aislarte totalmente durante cinco días. Si eres de otro país, te tienen rastreado, y si no acatas las leyes, te deportan. Por estas medidas drásticas, nunca hubo cuarentena, el país nunca se detuvo y yo seguí volando. Taiwán presenta solo 380 infectados y cinco muertes. Y somos 24 millones de habitantes”.

Javier junto a su equipo de trabajo. Todos permanecen en estricta cuarentena cada vez que viajan de un país a otro. Llevan mascarillas y son sometidos a una medición de temperatura cada vez que se movilizan por los aeropuertos.

Mónica Espinoza, enfermera en Italia: “Tengo colegas que están con coronavirus”

Italia está tercero en la lista de países con más casos de COVID-19 en el mundo con 165 mil 155 contagiados, de los cuales 62 mil 153 están en Lombardía, región donde vive Mónica. Se han registrado 21 mil 645 muertes a nivel nacional. (Datos actualizados a las 00:00 horas del 16 de abril).

Mónica vive junto a sus dos hijos, su hermana y su madre en la ciudad de Milán en Italia. Teme por la vida de su familia debido a lo expuesta que está al virus.

“Trabajo en sector de la salud y todos los días salgo de casa con un salvoconducto. Todo el personal lleva lentes, protección para el cabello, mascarillas y una camisa especial. Además, nos miden la temperatura siempre. Tengo colegas que están con el coronavirus. Por eso, salgo de mi casa muy asustada y cuando llego, me baño utilizando doble guante, porque vivo con mis dos hijos, que permanecen encerrados por la cuarentena. Aquí en Milán estamos pasando una crisis horrible, horrenda. Esto es lo más difícil que me ha tocado vivir en mis 25 años en Italia. Mi madre tenía que partir a Lima en abril pero preferí que se quede aquí con nosotros porque no confío en el sistema de salud peruano. Ahora en la ciudad hay cola para todo, porque los locales solo permiten que ingrese una persona a la vez. Si no se cumple esto, llega la Policía. La gente se está psicoseando y está cumpliendo con la cuarentena, ya no veo ningún joven en la calle. Hay multas y hasta pena de cárcel para quienes no acatan el aislamiento”.

Jeff Schulman, músico en Estados Unidos: “No regresé para proteger a mis abuelos”

Los Estados Unidos lidera la lista con más casos de COVID-19 en el mundo con 641 mil 919 contagiados, de los cuales 21 mil 367 están en Florida, estado donde vive Jeff. En el país se han registrado 28 mil 399 muertes. (Datos actualizados a las 00:00 horas del 16 de abril).

“Vivo en Boca Ratón, una ciudad con mucha población adulta mayor. Tenía planeado un viaje a Perú por la boda de un amigo, pero decidí no volar porque, cuando voy a Lima, me quedo en casa de mis abuelos. No hubiese podido vivir con la culpa si contraía el virus en el aeropuerto y los hubiese contagiado de coronavirus, teniendo en cuenta que son población vulnerable. Al estado de Florida vino mucha gente de Nueva York que huía de la pandemia. El gobernador no podía prohibir la entrada, pero estableció puntos de chequeo donde medían la temperatura. También vinieron universitarios de vacaciones por el ‘spring break’ y se molestaron cuando cerraron las playas de Miami. En mi familia usamos mascarillas, pero el resto de personas en la calle no lo hace. Los negocios siguen atendiendo pero para llevar. Cuando entré a una tienda, era el único protegido. Incluso había una mamá con su hijo descalzo y semidesnudo. A mí me pareció riesgoso, pero ni al otro cliente que estaba ahí ni al cajero les interesó”.

María Paz Soldán, mánager en Holanda: “Estoy frustrada, mi papá es médico en Lima”

Holanda registra 28 mil 153 contagiados por coronavirus y 3 mil 134 muertes. (Datos actualizados a las 00:00 horas del 16 de abril).

María vive hace cinco años en Holanda. Visita frecuentemente a su tía en Francia. En este país se enteró sobre el coronavirus y su impacto.

“Me casé con un ciudadano holandés y vivo aquí hace cinco años. En marzo viajé a ver a mi tía en París y en ese momento ya todos hablaban del virus. Cuando salía a caminar, no había nadie en las calles. Asustada, tomé un bus de regreso a Ámsterdam y esa misma noche, Francia cerró sus fronteras. Salí justo a tiempo. Mi esposo estaba en pánico porque pensaba que me iba a quedar varada. ¡Cuando llegué a Holanda, todo estaba como si nada! Luego, aislaron a toda la gente mayor. Mi esposo ya no puede ver a su abuelo en el asilo, por ejemplo. Aquí no hay cuarentena y la Policía es muy permisiva. Los holandeses son extraños: comentan sobre el virus y los enfermos, pero pasean en bicicleta y toman sol. Me siento frustrada por lo que pasa aquí y en Perú. Me preocupa mi familia. Mi papá es médico del Hospital del Niño. Está yendo a trabajar interdiario. Él es chino/peruano. Entonces, por su cultura no es de compartirme lo que siente, pero ahora, con todo esto, lo llamo todo el tiempo para saber cómo está”.

Así lucía la estación de trenes de París el último día que María tuvo para salir del país antes de que cierren las fronteras.

Luis Ivazeta, trabajador de fábrica en Japón: “Temo quedar sin trabajo por la pandemia”

Japón tiene 8 mil 582 contagiados y 136 muertes. (Datos actualizados a las 00:00 horas del 16 de abril).

Luis Ivazeta es padre de una de las periodistas de Perú21. Viajó a Japón y ahora su futuro laboral es incierto.

“Llegué a trabajar a Japón en marzo de 2019 sin fecha de retorno. Aquí no se le dio mucha importancia al coronavirus en un inicio, hasta que llegó a Tokio un crucero de donde salieron 400 personas, algunas de ellas infectados asintomáticos. Después de estar aislados unas semanas, comenzaron a circular por la ciudad contagiando a mucha gente. En aquel momento no hubo respuesta del gobierno. Han pasado meses y recién se ha declarado estado de emergencia, que es diferente a cuarentena. Algunas provincias han parado de trabajar, pero como no está prohibido salir, la gente sigue reuniéndose, especialmente los jóvenes. Estoy en alerta porque la cantidad de infectados y muertos crece y temo por mi salud. Soy empleado de una fábrica y estoy en riesgo de quedarme sin trabajo, porque aquí a los primeros en ser despedidos cuando hay crisis son los extranjeros. Mis empleadores no me dan indumentaria de protección y he tenido que comprar mi propia caja de mascarillas. Me preocupa que el Estado no pueda controlar la pandemia”.

Hugo Calderón, médico en Brasil: “Lucho contra el coronavirus y el dengue”

Brasil es el país de Latinoamérica con más infectados por COVID-19. Tiene 28 mil 912 contagiados y mil 760 muertos. (Datos actualizados a las 00:00 horas del 16 de abril).

El doctor Hugo Calderón vive hace 28 años en Brasil pero su corazón siempre estará en la ciudad del Cusco, lugar en donde nació y en donde vive toda su familia.

“Soy médico cusqueño. Llegué a Brasil hace 28 años y en estos momentos estoy trabajando directamente en la primera línea contra el coronavirus y también contra el dengue en la ciudad de Maringá, en el estado de Paraná, cerca de la frontera con Paraguay. Pese a que no tenemos cifras preocupantes, nos mantenemos alertas porque en Sao Paulo, ciudad que está cerca, ya se han reportado casi 600 muertes por COVID-19. Apenas surgió el virus en China, se nos informó lo poco que se sabía a los doctores y a los ciudadanos. Creo que en Perú es otra realidad. Especialmente en Cusco, ciudad donde vive toda mi familia. Lo que se necesita para frenar la enfermedad es la comunicación y la orientación, para que finalmente se cumpla con el aislamiento. También ayuda. Aquí en el Brasil se están construyendo hospitales de campaña en los estadios de fútbol y el Ejército es quien los administra. A los doctores del Cusco les pido que se cuiden, que se les brinde la indumentaria y que se laven las manos cada 20 minutos”.

A través de sus redes sociales, el doctor Hugo intenta concientizar a sus pacientes sobre la importancia de permanecer en cuarentena.

Ariana Rodríguez, videógrafa en Dubái: “Aquí los drones desinfectan las calles”

En los Emiratos Árabes Unidos hay 5 mil 365 contagios y 33 muertes. (Datos actualizados a las 00:00 horas del 16 de abril).

Ariana es videógrafa. Dejó Lima y vive junto a su esposo y su perro en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos.

“En 2017 me mudé a Dubái con mi esposo. Soy videógrafa para un e-commerce de moda y belleza del Medio Oriente. Cuando terminamos de grabar la campaña del Ramadán (mes sagrado para los musulmanes), nos mandaron a trabajar en casa porque ya había un buen número de infectados. Por eso cerraron las fronteras y establecieron toque de queda en las noches. Como los contagios seguían aumentando, decretaron que ya nadie puede salir a la calle. Si lo haces, tienes que tener un permiso para cada actividad: comprar, ir al banco, salir a trabajar. Hay policías por todos lados para multar, especialmente a quienes salen a comprar artículos que no son de primera necesidad. Han multado a influencers por desinformar. Por las noches, los drones salen a desinfectar las calles de la ciudad. Y el edificio más grande del mundo, el Burj Khalifa, ha proyectado en sus paredes “Quédate en casa”. Aquí me siento protegida, el sistema de salud es bueno, pero me pone ansiosa la situación de mi familia en Perú. Todos los días los llamo”.

La vista desde el departamento donde Ariana vive. La gigantesca y moderna ciudad árabe está vacía. Nadie puede salir a las calles o es multado.