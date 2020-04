En el Día 27 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar la propagación del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 1,7 millones de casos de contagios en 192 países y más de 100 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 6848 casos positivos de más de 70 mil pruebas realizadas.

El mandatario exhortó a las personas para que eviten la aglomeración en los mercados y supermercados. “Si vas a un mercado que está lleno de gente, regresa otro día. Si tenías la costumbre de ir un día sí y un día no al mercado a comprar, tienes que cambiar esa costumbre. Tienes que ir una vez por semana”, recomendó.

“La vida de muchos compatriotas, de nosotros depende... de ustedes, de todos. Seamos solidarios, cambiemos nuestros hábitos.Las imágenes de los supermercados tenemos que cambiarla, no podemos tener este tipo de aglomeraciones”, agregó el presidente Vizcarra y pidió el esfuerzo de los peruanos para poder frenar el avance del coronavirus y evitar nuevas muertes.

MARTIN VIZCARRA

DESDE HOY SE ELIMINA LA RESTRICCIÓN DE TRÁNSITO

Martín Vizcarra, desde Tumbes, dio a conocer la serie de nuevas medidas que el Gobierno está tomando frente a la crisis por la propagación del coronavirus en el país. En ese sentido, el presidente de la República aclaró que, la eliminación de la restricción de tránsito por sexo publicada hoy un decreto supremo en el Diario El Peruano, rige a partir de hoy lunes 11 de abril.

“Como hoy se ha publicado el decreto supremo, (sus cambios) son vigentes a partir de mañana sábado (...) Se toman medidas en función del objetivo que queremos alcanzar, que haya distanciamiento social, que no haya aglomeraciones y que, de esta forma, podamos lograr que el virus tenga la menor posibilidad de movilizarse. Cuando tomamos una medida que no logra ese objetivo necesariamente, no tiene sentido sostenerla y mantenerla”, aseveró el mandatario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: paciente recuperado del COVID-19 dejó ventilación mecánica