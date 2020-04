HOY RETIRO DE MI AFP | Después de que la Superintendencia de Banca, Seguros y administradoras privadas de fondos de pensiones explicara el procedimiento operativo para el retiro extraordinario de los fondos de pensiones (AFP), ahora podrás cobrar tu dinero desde mañana sábado 11 de abril si cuentas con cuenta bancaria o desde el lunes 13 de abril si tienes que cobrar de forma presencial el dinero, pero existirá un cronograma para evitar aglomeraciones.

CORONAVIRUS EN PERÚ | ALERTA DE PANDEMIA | Últimas noticias de hoy 10 de abril EN DIRECTO sobre el coronavirus en Perú. En el Día 26 del estado de emergencia nacional y aislamiento social obligatorio decretado por el presidente de la República Martín Vizcarra para frenar el avance del coronavirus (COVID-19) que ya deja más de 1,5 millones de casos de contagios en 192 países y más de 89 mil muertos; el Ministerio de Salud anunció 5 256 casos positivos de 48 465 pruebas realizadas y 138 fallecidos en el Perú.

CONSULTA DE RETIRO AFP

Respecto al retiro extraordinario de hasta dos mil soles de tu fondo de pensiones, establecido por el Decreto de Urgencia N° 034-2020, queremos informarte lo siguiente: Desde el lunes 6 de abril, fecha en la que se habilitó el portal de consulta www.consultaretiroafp.pe, todo el equipo de las AFP y de la Asociación de AFP está concentrado en responder todas tus consultas para que puedas cobrar tu dinero de manera rápida y segura.

Solo necesitas tu número de DNI para verificar si podrás retirar parte del fondo de tu AFP (Foto: Asociación de AFP)

¿CÓMO COBRAR MI DINERO DE LA AFP?

Como sabes, debido a la gran cantidad de afiliados que acceden al retiro, se estableció un cronograma para que puedas registrar tu solicitud, de acuerdo al último dígito de tu DNI, con el objetivo de que el proceso sea lo más práctico posible.

COBROS DESDE EL SÁBADO 11 DE ABRIL

Este lunes 13 de abril podrán hacer efectivos sus retiros los primeros afiliados que presentaron su solicitud. No obstante, algunos de los afiliados con cuenta bancaria podrán hacerlos desde este sábado 11 de abril , previa confirmación de cada fondo de pensión correspondiente.

Tu AFP te avisará vía correo electrónico si el depósito ya está disponible en tu cuenta bancaria para que puedas retirarlo a través de los medios virtuales o cajeros electrónicos.

¿SI NO TENGO CUENTA BANCARIA?

Si no tienes cuenta bancaria, no te preocupes, tu AFP te informará cuándo y en qué banco podrás ir a retirar tu dinero personalmente en ventanilla. La confirmación de las solicitudes continuará durante este mes con el fin de que todos los afiliados que al 31 de marzo de 2020 no hayan realizado aportes en los últimos seis meses, puedan cobrar en abril.

Te pedimos que esperes la confirmación del depósito para que puedas acudir a los bancos respetando las medidas de aislamiento social establecidas por el gobierno con el fin de evitar contagios y cuidar tu salud.

¿EN CUÁNTAS PARTES PUEDO RECIBIR EL DINERO?

Los pagos se realizan en una (1) armada hasta por S/ 2000 en el mes de abril. En caso el saldo de la CIC de un afiliado fuera menor a S/ 2000, la AFP pone los fondos en su integridad, a disponibilidad del afiliado para una solicitud de retiro, en el mismo mes de abril.

La AFP es la responsable de disponer el medio idóneo a fin de hacer efectivo el pago, dadas las condiciones de la emergencia. Para tal efecto, las AFP podrán suscribir convenios con entidades del sistema financiero u otras que faciliten el pago cobertura ante eventuales siniestros de invalidez o sobrevivencia.

En el caso que con posterioridad al retiro extraordinario del fondo de pensiones se presente un siniestro de invalidez o sobrevivencia que tenga cobertura del seguro previsional, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 12 de la Resolución SBS N° 1661-2010.

¿TIENES ALGUNA CONSULTA?

AFP habilitó tres vías de comunicación por si tienes dudas adicionales.

📱 Nuevo WhatsApp: 975 736 784

📱 WhastApp: 937 629 088

📧 Correo: consultas@asociacionafp.com.pe

