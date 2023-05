Como cada año, la plataforma de viajes más importante a nivel mundial, Tripadvisor, ha hecho pública la lista de los premios Traveller’s Choice 2023 - The Best of the best. Estos premios se basan en las opiniones y puntuaciones de todos los usuarios recopiladas durante los últimos 12 meses. La selección se divide en diversas categorías y dentro de la categoría hoteles se encuentra la de “hoteles más inusuales del mundo”. Dentro de esta categoría, en el puesto 10 (de 25) se ha elegido al único hotel peruano, por segundo año consecutivo, La Confianza Hotel.

Este hotel se caracteriza por su colección de acogedoras cabañas y habitaciones que conviven con la naturaleza del valle de Lunahuaná al sur de Lima. Se encuentra ubicado en lo que fuera una bodega vitivinícola que data de 1908 refaccionada y que aún mantiene partes de su estructura original.

Su administrador, Caleb Oviedo, reconoce el gran trabajo del equipo que el lidera y cree que el factor determinante del éxito del hotel es el servicio al cliente y la amabilidad con la que se trata a todos los huéspedes. Algo que viene desde sus inicios con el legado del primer administrador y anfitrión de La Confianza que fue Pedro Oré.

Con relación a la ocupación e ingresos, el hotel tiene este año un gran desafío, lograr el máximo histórico desde el 2012 que inicio sus operaciones y que ha venido año a año de manera ascendente, incluso en el 2020 con la pandemia.

https://www.tripadvisor.com.pe/TravelersChoice-Hotels-cOutOfOrdinary

Hotel La Confianza.

