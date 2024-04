La polémica de los costosos relojes no solo se encuentran en la muñeca de la presidenta Dina Boluarte, un caso que ha provocado el allanamiento de su vivienda y de Palacio de Gobierno por parte de la Fiscalía. Gobernadores regionales también han sido vistos con estas costosas joyas en su poder, como Werner Salcedo, gobernador regional de Cusco.

Y es que en un evento realizado en Huamanga, Ayacucho, donde presentaron obras el 20 de enero con la presencia de la presidenta Boluarte, se puede ver a Salcedo usando un lujoso reloj que, según expertos, se trataría de un Rolex de un costo que asciende a los 32 mil dólares.

Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador de Cusco aseguró que si bien posee dos relojes, estos han sido regalos y se tratan de imitaciones.

“En respeto a las personas que por un onomástico, un Año Nuevo o una Navidad reza el dicho a caballo regalado, no se le miran los dientes. No puedo atreverme a negarme o cuestionar los regalos que me están entregando”, sostuvo Salcedo.

Esto fue confirmado por las mismas personas que le hicieron los presentes, según Salcedo: “Cuando tenga uno de dicha marca u otra de alta gama, informaré a las instancias que correspondan”, añadió.

Asimismo, el gobernador de Cusco manifestó que se está prestando mucha atención al uso de estas joyas en lugar de pensar en la población: “Estamos desvirtuando actos que hoy generan mayor agenda. Debemos preocuparnos por la población”.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.

VIDEO RECOMENDADO

Vivian Olivos sobre caso Rolex: Oscorima podría ser citado el jueves 4 o viernes 5 a la Comisión de Fiscalización