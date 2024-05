Desde esta columna hemos denunciado de manera permanente que uno de los objetivos principales de la izquierda radical, los terroristas excarcelados no rehabilitados, es capturar el sistema educativo del país. Para esto, tienen una bien montada estrategia de “encuadrar” (cercar) alumnos, docentes y funcionarios del sector educación, así como sus acciones para intervenir en la currícula escolar para introducir materias que estructuren en la mente de nuestros niños y jóvenes las bases para el pensamiento único, moldeándolos y creando condiciones para que su manera de pensar sea “propicia” para la “revolución”.

No olvidemos lo que dijo alguna vez Alfredo Crespo, abogado de Abimael Guzmán y cabecilla del Movadef (SL) en la actualidad: “Ustedes les dan (a los niños y jóvenes) educación burguesa, nosotros (SL) les damos educación proletaria”. Por eso, desde Perú21 hemos denunciado hace algunos días, la ejecución de un evento denominado “Seminario Pedagógico 2024″, organizado por el Sutep Conare Puno, cuyo “invitado” fue el senderista Alex Alberto Chamán Portugal. Esta actividad no puede considerarse académica, sino de adoctrinamiento subliminal de un terrorista a profesores adeptos a esta ideología que, por estrategia para no ser intervenidos por la policía especializada, lo revistieron de “evento académico”.

Sendero Luminoso desde sus inicios y en la clandestinidad tenía como un elemento fundamental para ideologizar y politizar a los reclutados las llamadas “escuelas populares”, cuya estructura era el “estudio” de la realidad nacional e internacional, inducirlos a pensar en el “conjunto” y no en el individuo, mostrar los primeros “lineamientos” del marxismo leninismo, maoísmo, y luego “incorporarlos” a la “guerra popular”.

Hoy no tenemos ninguna duda que el Movadef es Sendero Luminoso y sus “organismos generados” como el Conare realizan “escuelas populares” por Internet. Alex Chamán se burla de los peruanos con este evento trucho, pero huye del país por miedo a ser capturado.

No podemos dejar de mencionar que desde que la prensa independiente ha puesto sobre el tapete los excelentes trabajos de inteligencia de la Dircote PNP sobre la utilización de niños en el adoctrinamiento como el caso de Trujillo y Ayacucho, o los profesores senderistas infiltrados en colegios particulares como Atusparia y un colegio para niños dirigido por otro terrorista; el Gobierno, por medio de su ministro de Educación, Morgan Quero, ha iniciado una campaña para erradicar de manera eficaz a quienes quieren sacarle la vuelta a la ley.

Esperamos que los órganos de inteligencia coordinen con mayor eficiencia con el sector educación y terminen de arrancar de las aulas a quienes perdieron el derecho de acercarse a nuestros hijos el día que abrazaron un fusil, la hoz y el martillo. ¡Sí se puede!