En entrevista con Perú21TV, Ana María Jiménez, presidenta de la Asociación Peruana de Farmacias (Aspefar), cuestionó el pase automático a votación del Pleno del Congreso del dictamen que dispone que las farmacias y boticas privadas tengan, de forma obligatoria, un 30% de stock de medicamentos genéricos, así como estén prohibidas de ofertar víveres y realizar consultas médicas.

¿Cómo toman que la Junta de Portavoces del Legislativo haya pasado al Pleno este dictamen?

Estamos consternados, denunciamos a la Junta de Portavoces del Congreso. ¿Cómo es posible que haya incluido en la agenda del Pleno un dictamen de la Comisión de Defensa del Consumidor sin pasar por la Comisión de Salud? Es importante que este dictamen, que está por ser aprobado, votado, en el Pleno pase por la Comisión de Salud, que tenía previsto evaluar los más de 33 proyectos de ley presentados por las diferentes bancadas; ahora nos damos con la sorpresa de que, bajo no sé qué poderes, ya está el dictamen en el Pleno.

¿La Comisión de Defensa del Consumidor buscó la opinión técnica de Aspefar?

La Comisión de Salud ha escuchado a los diferentes entes, pero la Comisión de Defensa del Consumidor no invitó a nadie. Es importante que nos demos cuenta de que las leyes que se dan en el Perú deben ser aplicables... Esta obligación que está imponiendo el Gobierno, de tener un 30% del stock, sin que eso garantice a la comunidad lo que necesite, no tiene sustento técnico.

¿Cuál será el impacto de este dictamen en la población?

El clamor de la población es que los hospitales, centros de salud y postas no tienen medicamentos. Sentimos que el Gobierno está dejando que la población más vulnerable abandone los tratamientos, porque es en los hospitales donde no hay medicamentos. Es importante que el Gobierno no se lave las manos, que cumpla con su función, para que los ciudadanos tengan sus medicinas de manera gratuita.

