Desesperados. Los trabajadores de la mina de Toquepala llegaron a Lima para hablar con el presidente Pedro Castillo sobre el bloqueo minero que los ha dejado sin agua por casi un mes y sin productos de primera necesidad. Pese a la atención que la situación amerita, el presidente Castillo no los ha recibido.

¿Por qué han llegado a Lima?

Hemos venido doce dirigentes sindicales y estamos aquí para reclamar que las autoridades nos atienda en este pedido de la reposición del agua ya que los comuneros de las zonas aledañas han tomado el reservorio de Viña Blanca y nos tiene casi un mes sin agua. Allí viven familias niños y contratistas, estamos hablando de alrededor de 5 mil personas, es algo que no se puede permitir, están perjudicando el derecho que tienen todos los ciudadanos.

Perú21TV conversó con Eliezalde Zevallos, dirigente de los trabajadores de la mina de Toquepala, quien aseguró que llevan casi un mes paralizados y el gobierno no ha hecho nada por solucionar el conflicto.

¿Cómo están viviendo actualmente sin agua?

La empresa ha contratado 4 cisternas de Moquegua, que son 45 minutos que demora el viaje en llegar a Cuajone. Nos afecta de sobremanera. Hay 500 niños en edad escolar que tienen que asistir a los colegios pero no lo hacen porque no hay agua. Hay gente enferma que está siendo trasladada de los hospitales a Moquegua.

¿Cómo se genera esta paralización?

Comuneros de las zonas aledañas a Cuajone, indican que ellos son dueños de los terrenos donde se hacen las actividades mineras. La represa de Viña Blanca está bajo el control de la empresa según una resolución emitida en 1976. ¿Cómo es posible que los comuneros ingresen a Viña Blanca y cierren el agua del campamento?

Han incendiado la línea férrea y la han bloqueado, la empresa no puede sacar su mineral. Es algo totalmente ilógico porque si se ponen a pensar quien pierde en esto, es el Estado, nosotros como trabajadores y el pueblo en general. Tenemos un aproximado de pérdidas económicas de 4 millones de dólares por día.

¿Qué pasa con los proveedores?

Se está afectando a los proveedores y a los contratistas que trabajan para la empresa, ésta tiene que prescindir de sus servicios. Simplemente no existe el estado de derecho en Cuajone. A nosotros sí nos pagan pero esto no va a durar toda la vida. Unas tres mil familias se estarían afectando sólo con la paralización minera y lo que va a pasar es que esta zona no va a recibir el canon minero porque no hay actividad.

¿Qué riesgos avizora?

Mañana puede existir un enfrentamiento y puede correr sangre. Si hay muertos nosotros no vamos a tener la culpa, la culpa la tendrá directamente al gobierno de Castillo porque no hace nada. El presidente debe actuar una vez ¿quieren enfrentamiento del pueblo contra el pueblo? Estamos doce días en Lima para que nos escuchen y nada, ha ido una comisión a Moquegua, se ha instalado y los comuneros no quieren, y como no quieren, ahí queda, eso no puede ser.

TENGA EN CUENTA:

Trabajadores de la mina de Toquepala llevan doce días esperando a que el presidente Castillo los reciba.

El bloqueo es efectuado por los pobladores de la comunidad campesina de Tumilaca, Pocata, Coscore y Tala, impiden el traslado de la producción de cobre de la mina.

SNMPE señala que al conflicto en Moquegua, se suma la amenaza de bloqueo en la minera Las Bambas.

