La delincuencia no se detiene y el robo de celulares en nuestro país se ha convertido en pan de cada día. De acuerdo al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) en 2023, más de 1.7 millones de celulares fueron arrebatados a sus dueños.

Asimismo, el órgano regulador informó que, de enero a diciembre del año pasado, en promedio, al día se robaron 4676 celulares. Asimismo, el mes en el que más robos se reportaron fue en mayo, con 150,553, seguido de marzo, con 146,666.

Además, no todos los días se roba la misma cantidad. De acuerdo a Osiptel, en promedio por hora al día, el lunes es el día de mayores robos, con 228 celulares por hora, seguido del sábado, con 205, y martes con 190. Además, la hora en la que mayor número de robos se producen es a las 10:00 a.m., con un promedio de 347 celulares robados a esa hora. A las 11:00 a.m. se reportan 332 robos, y a las 7:00 p.m. 312.

Asimismo, las marcas más robadas de móviles en 2023 fueron, en primer lugar, Samsung con 568,916 reportes de robo, seguida de Redmi, con 355 869. Luego se ubicó Motorola con 181,063, Huawei con 149,599 y Apple con 100,947, entre otras marcas.

